В Норвегии за три дня зафиксированы восемь новых случаев заболевания собак и одна смерть

Cо среды Норвежское учреждение по надзору за безопасностью продуктов получило восемь новых сообщений об отдельных случаях заболевания собак с похожими симптомами. Одна собака умерла.

На данный момент полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что

нет признаков отравления собак, в том числе крысиным ядом и водорослями, исключены случаи заболеваний, которые переносят клещи, а также сибирская язва, туляремия, сальмонелла и присутствие Campylobacter spp.

В образцах тканей умерших собак констатированы бактерии двух видов - Providencia alcalifaciens и Clostridium perfringens, которые распространены в окружающей среде, в маленьких количествах они представляют собой нормальный для кишечника человека или животного микроорганизм.

Бактерия Providencia alcalifaciens в целом констатирована у девяти собак, бактерия Clostridium perfringen также выявлена у нескольких псов.

Отмечается, что эти бактерии, скорее всего, являются причиной симптомов, однако выяснение причины заболевания продолжается.

Сообщается, что в большинстве случаев, когда вместе живут несколько собак, заболело лишь одно животное, поэтому есть основания полагать, что заболевание не является особо заразным.

Стоит отметить, что ни одна другая страна на данный момент не сообщала о похожих случаях заболевания неизвестным недугом.

В интервью порталу Apollo представитель PVD Илзе Мейстере указала, что служба проинформирована о случае, когда после выставки в Вентспилсе, Латвия, заболела одна собака. У нее наблюдались похожие симптомы, почти такие же, как у заболевших норвежских собак.

"Согласно имеющейся в распоряжении PVD информации, животное находится под надзором ветеринара и потихоньку поправляется. Желаем выздороветь и напоминаем каждому владельцу собаки: если пес заболел, немедленно обращайтесь к ветеринару - он установит причину заболевания и начнет соответствующее лечение. Стоит добавить, что у рвоты и поноса могут быть разные причины", - указала Мейстере.

В распоряжении PVD нет информации о том, принимали ли участие в выставке собаки из Норвегии.

PVD напоминает, что пока норвежские эксперты и ответственные службы ищут причины заболевания собак, стоит соблюдать меры безопасности: