ФОТО И ВИДЕО На Пяэскюласком болоте нашли пожилую породистую кошку, которая уже почти простилась с жизнью

«Случайные прохожие обнаружили ее на болоте в Пяэскюла и разместили сообщения в различных группах, спрашивая, узнал ли кто-нибудь своего питомца. К сожалению, это не принесло никаких результатов, и вскоре к нам поступила просьба помочь кошечке», - рассказала представитель общественной организации Cats Help Эвелин Таалер.

Так как у животного не было чипа, найти хозяина не удалось. Волонтеры-спасатели подозревают, что престарелую и больную кошку отвезли на болото ее бывшие хозяева, чтобы она там ждала смерти.

Найденной кошке больше десяти лет, и ее здоровье не в порядке. Ее зубы в ужасном состоянии, и ей предстоит дорогостоящая стоматологическая процедура, стоимостью 500 евро, в ходе которой ей удалят все зубы. Кроме того, у кошки гипотиреоз, а это значит, что ей придется принимать лекарства всю оставшуюся жизнь. Также подозревается почечная недостаточность.

Кошка, по-видимому, долгое время не пила и не ела, поскольку была очень голодной и худой. На ее лечение уже потрачено 300 евро.

К счастью, по словам Таалер, кошка невероятно добрая и ласковая. «В настоящее время она живет в приемной семье с опытным волонтером и, похоже, чувствует себя неплохо», - добавила она.

Для кошки начнут искать настоящий дом, но только примерно через месяц. «Во-первых, хотелось бы более или менее привести ее здоровье в порядок, сделать стоматологическую процедуру, а затем ей определенно нужна очень участливая семья, которая будет готова давать ей лекарства каждый день, а также иметь финансовую возможность покупать лекарства, которые обойдутся около 60 евро в месяц. Разумеется, кошку необходимо время от времени возить в клинику на осмотры, что опять же требует денег», - сказала Таалер.

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