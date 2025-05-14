Приют: люди массово отказываются от взятых животных

«В настоящее время наблюдается настоящий всплеск возврата домашних животных - все чаще и в большем объеме мы получаем информацию, что люди хотят вернуть кошек, которых у нас взяли», - рассказывает о тревожной тенденции гендиректор организации Pesaleidja Келли Самберк.
Одно из таких животных - милая кошка Меган, которую забрали из приюта Pesaleidja в октябре, и все были очень этому рады. Однако теперь она, к сожалению, снова вернулась в приют.
«Конфликты с другим котом в семье были частыми, и Меган начала мочиться в разных местах. Это вызывает подозрения, что причина может быть связана с проблемами со здоровьем. Поэтому ей предстоит сдать анализы крови и мочи, чтобы мы поняли, что именно беспокоит кошку», - рассказала Самберк.
Меган в растерянности из-за потери дома и обращается за помощью к добрым людям, чтобы собрать нужную сумму для визита в клинику. По словам Самберк, для этого нужно собрать 200 евро.
Единовременные пожертвования можно сделать, позвонив на телефон для пожертвований Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро
900 9025 - стоимость звонка 25 евро
900 0915 - стоимость звонка 15 евро
900 0905 - стоимость звонка 5 евро
Внимание! Пожалуйста, слушайте все приветственные сообщения, иначе пожертвование не будет зачислено!
Также можно сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 (LHV Pank)
EE102200221063071211 (Swedbank)
EE941010220247756220 (SEB Pank)
EE404204278613732108 (Coop Pank)
EE351700017003105966 (Luminor Bank)
В назначении платежа укажите MEGAN.