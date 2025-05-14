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Приют: люди массово отказываются от взятых животных

Фото статьи
Фото: Pesaleidja

«В настоящее время наблюдается настоящий всплеск возврата домашних животных - все чаще и в большем объеме мы получаем информацию, что люди хотят вернуть кошек, которых у нас взяли», - рассказывает о тревожной тенденции гендиректор организации Pesaleidja Келли Самберк.

Одно из таких животных - милая кошка Меган, которую забрали из приюта Pesaleidja в октябре, и все были очень этому рады. Однако теперь она, к сожалению, снова вернулась в приют.

«Конфликты с другим котом в семье были частыми, и Меган начала мочиться в разных местах. Это вызывает подозрения, что причина может быть связана с проблемами со здоровьем. Поэтому ей предстоит сдать анализы крови и мочи, чтобы мы поняли, что именно беспокоит кошку», - рассказала Самберк.

Меган в растерянности из-за потери дома и обращается за помощью к добрым людям, чтобы собрать нужную сумму для визита в клинику. По словам Самберк, для этого нужно собрать 200 евро.

Единовременные пожертвования можно сделать, позвонив на телефон для пожертвований Pesaleidja MTÜ:

900 0950 - стоимость звонка 50 евро

900 9025 - стоимость звонка 25 евро

900 0915 - стоимость звонка 15 евро

900 0905 - стоимость звонка 5 евро

Внимание! Пожалуйста, слушайте все приветственные сообщения, иначе пожертвование не будет зачислено!

Также можно сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ:

EE647700771001866844 (LHV Pank)

EE102200221063071211 (Swedbank)

EE941010220247756220 (SEB Pank)

EE404204278613732108 (Coop Pank)

EE351700017003105966 (Luminor Bank)

В назначении платежа укажите MEGAN.

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