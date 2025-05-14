Приют: люди массово отказываются от взятых животных

Одно из таких животных - милая кошка Меган, которую забрали из приюта Pesaleidja в октябре, и все были очень этому рады. Однако теперь она, к сожалению, снова вернулась в приют.

«Конфликты с другим котом в семье были частыми, и Меган начала мочиться в разных местах. Это вызывает подозрения, что причина может быть связана с проблемами со здоровьем. Поэтому ей предстоит сдать анализы крови и мочи, чтобы мы поняли, что именно беспокоит кошку», - рассказала Самберк.

Меган в растерянности из-за потери дома и обращается за помощью к добрым людям, чтобы собрать нужную сумму для визита в клинику. По словам Самберк, для этого нужно собрать 200 евро.