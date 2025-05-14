ФОТО В Харьюмаа фотоловушка запечатлела редкую встречу двух хищников

«Между животными ощущается заметное напряжение, однако ни одно из них, похоже, не проявляет страха. Встреча произошла вечером 10 мая, но поскольку у нас есть лишь фотография, остается загадкой, чем она завершилась», - сообщает Союз охотников Эстонии.

Судя по снимку, можно предположить, что хищникам становится все труднее находить пищу, поэтому они все чаще появляются на подкормочных площадках, предназначенных для диких кабанов - даже несмотря на то, что там может вообще не быть корма.