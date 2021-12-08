Удивительные кадры ⟩ Эстонский фотограф заснял волка после удачной охоты

«Я был на фотоохоте на природе, шел по следам лося и кабана, надеясь встретить какое-нибудь животное. Лось и кабан не встретились, но в какой-то момент из леса вышел волк и направился в другую половину леса. Я думал, что подожду немного, может быть, еще несколько волков попадутся по пути, потому что они могут передвигаться в стае. Тот же волк вернулся на дорогу и стал двигаться по направлению ко мне. В конце концов, он, вероятно, услышал щелчки фотоаппарата, мы посмотрели друг другу в глаза и он спокойно вернулся обратно в лес, откуда пришел», - рассказал Postimees Тайри Таппо о создании красочных кадров.