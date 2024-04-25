Житель Эстонии выглянул в окно и обомлел: ему в глаза смотрела рысь

«Неожиданно я увидел рысь из окна своего дома. Я сразу взял фотоаппарат и запечатлел рысь из окна в коридоре. Животное находилось примерно в двух метрах от окна», - рассказал житель деревни Сооме Кайдо Саар Эстонскому обществу охотников.

Ранее Кайдо несколько раз замечал следы рыси, но сейчас ему удалось впервые увидеть само животное. «Этой зимой я видел следы рыси 18 раз. Обычно я видел их три-пять раз в год. Я надеялся, что когда-нибудь рысь сама придет во двор, но не так близко», - добавил он.