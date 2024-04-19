В эстонский приют сдали кота крайне редкой породы: причина шокирует

Кот по кличке Арбуз, которому чуть больше года, является представителем породы эльф. Это очень редкая порода в Эстонии. Внешне такие кошки напоминают сфинкса, но это все-таки две разные породы.

Эльф - это помесь сфинкса и американского керла, известная безволосым телом и характерными загибающимися кончиками ушей. Эти кошки с яркими глазами компанейские и интеллигентные, любят прыгать и играть, пишет The Spruce Pets. Это совершенно новая порода, существующая менее 20 лет.

«Однажды Арбуз заболел, но вместо того, чтобы лечить его, владельцы попросту отнесли кота в приют Кохтла-Ярве. К сожалению, в Ида-Вирумаа недостаточно возможностей для диагностики всех заболеваний и поэтому работники приюта обратились к нам за помощью», - рассказывают добровольцы НКО Cats Help печальную историю Арбуза.

Арбуза срочно доставили в ветеринарную клинику Хааберсти, чтобы выяснить, что с ним не так. Фото: CATS help / Facebook

Арбуза доставили в ветеринарную клинику Хааберсти, где было установлено, что у кота ферментная недостаточность поджелудочной железы. Это значит, что поджелудочная железа не вырабатывает достаточно фермента для системы пищеварения. Различные обследования, получение диагноза и нужные лекарства обошлись некоммерческой организации в 900 евро.

«У нас, как и у бывших хозяев кота, был выбор: оставить кота без помощи, дать коту и дальше мучаться или усыпить. Мы решили помочь, поскольку это то, ради чего мы существуем. Мы приходим на помощь мурлыкам и пытаемся подарить им шанс на жизнь», - говорят и без того перегруженные волонтеры НКО, прося помощи у неравнодушных людей в оплате счета за лечение Арбуза.

Сейчас Арбуз находится на передержке и идет на поправку, волонтеры говорят, что ему становится все лучше и лучше.

Арбуз идет на поправку. Фото: CATS help / Facebook

Фото: CATS help / Facebook

Внести свой вклад можно с помощью банковского перевода: CATS HELP MTÜ SWED: EE742200221071322431 SEB: EE091010220291056222 LHV: EE767700771005347958 Пояснение: Arbuus Ссылка для прямого пожертвования 900 0020 – цена звонка 5 € 900 0001 – цена звонка 10 € 900 0021 – цена звонка 25 €