Некоторое время назад под опеку НКО Cats Help попал очень необычный кот, к которому жизнь не была благосклонна.
В эстонский приют сдали кота крайне редкой породы: причина шокирует
Кот по кличке Арбуз, которому чуть больше года, является представителем породы эльф. Это очень редкая порода в Эстонии. Внешне такие кошки напоминают сфинкса, но это все-таки две разные породы.
Эльф - это помесь сфинкса и американского керла, известная безволосым телом и характерными загибающимися кончиками ушей. Эти кошки с яркими глазами компанейские и интеллигентные, любят прыгать и играть, пишет The Spruce Pets. Это совершенно новая порода, существующая менее 20 лет.
«Однажды Арбуз заболел, но вместо того, чтобы лечить его, владельцы попросту отнесли кота в приют Кохтла-Ярве. К сожалению, в Ида-Вирумаа недостаточно возможностей для диагностики всех заболеваний и поэтому работники приюта обратились к нам за помощью», - рассказывают добровольцы НКО Cats Help печальную историю Арбуза.
Арбуза доставили в ветеринарную клинику Хааберсти, где было установлено, что у кота ферментная недостаточность поджелудочной железы. Это значит, что поджелудочная железа не вырабатывает достаточно фермента для системы пищеварения. Различные обследования, получение диагноза и нужные лекарства обошлись некоммерческой организации в 900 евро.
«У нас, как и у бывших хозяев кота, был выбор: оставить кота без помощи, дать коту и дальше мучаться или усыпить. Мы решили помочь, поскольку это то, ради чего мы существуем. Мы приходим на помощь мурлыкам и пытаемся подарить им шанс на жизнь», - говорят и без того перегруженные волонтеры НКО, прося помощи у неравнодушных людей в оплате счета за лечение Арбуза.
Сейчас Арбуз находится на передержке и идет на поправку, волонтеры говорят, что ему становится все лучше и лучше.
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Пояснение: Arbuus
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