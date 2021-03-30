Фото ⟩ На пляже Пирита найден детеныш тюленя с рыболовным крючком в носу
Сегодня, 30 марта, спасатели получили вызов на столичный пляж Пирита, на берегу которого лежал детеныш тюленя.
Сегодня, 30 марта, спасатели получили вызов на столичный пляж Пирита, на берегу которого лежал детеныш тюленя.
Спасатели команды Кесклинна прибыли на место и увидели, что у животного в носу застрял рыболовный крючок. Они сфотографировали тюленя и отправили фотографии специалисту по окружающей среде. Было решено отвезти детеныша тюленя в ветеринарную клинику, где врачи вытащили крючок.
После того, как стало понятно, что с тюленем все хорошо, спасатели выпустили его обратно в море.
Сегодня спасатели получили вызов на столичный пляж Пирита, на берегу которого лежал детёныш тюленя. 🦭 Спасатели команды...Опубликовано Спасательный департамент Эстонии Вторник, 30 марта 2021 г.