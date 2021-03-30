Фото ⟩ На пляже Пирита найден детеныш тюленя с рыболовным крючком в носу

Спасатели команды Кесклинна прибыли на место и увидели, что у животного в носу застрял рыболовный крючок. Они сфотографировали тюленя и отправили фотографии специалисту по окружающей среде. Было решено отвезти детеныша тюленя в ветеринарную клинику, где врачи вытащили крючок.