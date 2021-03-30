Вт, 30.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Барбос
  • В воде
  • На пляже Пирита найден детеныш тюленя с рыболовным крючком в носу

Фото ⟩ На пляже Пирита найден детеныш тюленя с рыболовным крючком в носу

Детеныш тюленя, который нуждался в помощи спасателей. ФОТО: Päästeamet/Facebook

Сегодня, 30 марта, спасатели получили вызов на столичный пляж Пирита, на берегу которого лежал детеныш тюленя.

ФОТО: Päästeamet/Facebook

Спасатели команды Кесклинна прибыли на место и увидели, что у животного в носу застрял рыболовный крючок. Они сфотографировали тюленя и отправили фотографии специалисту по окружающей среде. Было решено отвезти детеныша тюленя в ветеринарную клинику, где врачи вытащили крючок.

ФОТО: Päästeamet/Facebook

После того, как стало понятно, что с тюленем все хорошо, спасатели выпустили его обратно в море.

ФОТО: Päästeamet/Facebook

Сегодня спасатели получили вызов на столичный пляж Пирита, на берегу которого лежал детёныш тюленя. 🦭 Спасатели команды...

Опубликовано Спасательный департамент Эстонии Вторник, 30 марта 2021 г.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back