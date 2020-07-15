Фото и видео ⟩ Кошке с двумя мордочками исполнился год

Котенок по кличке Дуо - редкое животное, поскольку у нее две мордочки. Обычно такие животные не живут долго, но несмотря на это во вторник, 14 июля, Дуо исполнился год, пишет Русский TVNET.
«Сегодня Дуо исполнился год! Она сильная, крепкая кошка, настоящий боец. За год жизни она столкнулась с разными трудностями и отвоевала свое место под солнцем. Она любит жизнь и хочет проводить ее, играяя и веселясь со своими братьями и сестрами», - гласит официальное сообщение хозяев кошки на Facebook.
На Дуо в Facebook подписаны более 288 000 человек, в Instagram - около 34 000.
Duo is just over 10 months and 1 week old today! Amazing how time flies. It’s been a while since my last post and I...Posted by Duo the two-faced cat on Sunday, May 24, 2020
Ветеринар из американского штата Калифорния Ральф Тран приютил необычного котенка, когда тому было всего несколько недель. Он кормил Дуо через катетер и шприц, пока животное не научилось есть самостоятельно.
«Ухаживать за Дуо было одновременно интересно и сложно»,
- признавался он около года назад.
Кошек с двумя мордочками называют кошки Янус, в честь древнеримского бога Януса, которого изображали с двумя лицами, одно из которых символизирует прошлое, второе - будущее.
Но на самом деле такие животные страдают от редкого врожденного дефекта, называемого дипрозопией или дупликацией черепа.
Такие кошки не живут слишком долго. Исключением стал только кот Фрэнк и Луи, который прожил 15 лет и в 2006-м попал в книгу рекордов Гиннесса.