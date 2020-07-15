Фото и видео ⟩ Кошке с двумя мордочками исполнился год

«Сегодня Дуо исполнился год! Она сильная, крепкая кошка, настоящий боец. За год жизни она столкнулась с разными трудностями и отвоевала свое место под солнцем. Она любит жизнь и хочет проводить ее, играяя и веселясь со своими братьями и сестрами», - гласит официальное сообщение хозяев кошки на Facebook.

На Дуо в Facebook подписаны более 288 000 человек, в Instagram - около 34 000.

Duo is just over 10 months and 1 week old today! Amazing how time flies. It’s been a while since my last post and I... Posted by Duo the two-faced cat on Sunday, May 24, 2020

Ветеринар из американского штата Калифорния Ральф Тран приютил необычного котенка, когда тому было всего несколько недель. Он кормил Дуо через катетер и шприц, пока животное не научилось есть самостоятельно.

«Ухаживать за Дуо было одновременно интересно и сложно»,

- признавался он около года назад.

Кошек с двумя мордочками называют кошки Янус, в честь древнеримского бога Януса, которого изображали с двумя лицами, одно из которых символизирует прошлое, второе - будущее.

Но на самом деле такие животные страдают от редкого врожденного дефекта, называемого дипрозопией или дупликацией черепа.