Фото ⟩ Новые служебные собаки пока не ловят преступников, а вызывают лишь умиление

Щенков привезли в Эстонию из Бельгии. В Идаскую префектуру отправился щенок по кличке Джек, который уже совсем скоро начнет тренировки с кинологом Тармо и другим псом Нитро.

Двое других щенков пока кличек не получили. Один из них отправится в Тарту к патрульному полицейскому Дейви. Третий щенок в будущем будет служить в Пярну в отряде быстрого реагирования.