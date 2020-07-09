Чт, 9.07.2020
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  • Новые служебные собаки пока не ловят преступников, а вызывают лишь умиление

Фото ⟩ Новые служебные собаки пока не ловят преступников, а вызывают лишь умиление

В ряды служебных псов Департамента полиции и погранохраны поступили три щенка бельгийской овчарки, которым 7 июля исполнилось два месяца, пишет Lemmik.

Щенков привезли в Эстонию из Бельгии. В Идаскую префектуру отправился щенок по кличке Джек, который уже совсем скоро начнет тренировки с кинологом Тармо и другим псом Нитро. 

Двое других щенков пока кличек не получили. Один из них отправится в Тарту к патрульному полицейскому Дейви. Третий щенок в будущем будет служить в Пярну в отряде быстрого реагирования.

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