Видео ⟩ Они целуют друг друга в нос и скучают в разлуке: нежная дружба коалы и вомбата

Как сообщает издание, однажды самку вомбата по кличке Хоуп поместили в вольер к коалам, пока сотрудники парка чистили ее клетку. За это время Хоуп смогла подружиться с коалой Эльзой.

Животные стали много времени проводить вместе. При встрече они целовали друг друга в нос и явно скучали в разлуке. Заметив это, работники парка решили поселить подруг вместе.

"Мы очень удивились, увидев такую дружбу! Хотя как вид вомбат и коала очень близки, наблюдать, как они вот так взаимодействуют, непривычно!"

- приводит слова сотрудника парка Дэна Рамси boredpanda.com.

И коалы, и вомбаты - сумчатые млекопитающие и, можно сказать, близкие родственники, но между ними есть различия. Например, коалы живут на деревьях и питаются листьями эвкалипта, а вомбаты роют себе норы и живут в земле.