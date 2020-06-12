Видео ⟩ Даже птицы знают ПДД: ворона показала мастер-класс, как нужно пересекать дорогу

На видео заснято, как в Риге ворона гордо начинает переходить дорогу по зебре. Ну а что? Она действительно может собой гордиться: судя по красному сигналу светофора, у нее был зеленый, и птица не нарушила никаких правил.

Видео: В Пурвциемсе ворона переходит дорогу

Вы это видели? Похоже, она знает ПДД лучше некоторых граждан, что, к слову, отметили и комментаторы.