Видео ⟩ Даже птицы знают ПДД: ворона показала мастер-класс, как нужно пересекать дорогу

Сегодня, 12 июня, пользователь Facebook Артем Ка опубликовал в группе "Purvciems/Пурвциемс" забавное, но в то же время прямо-таки поучительное для многих видео, пишет Rus.TVNET.
На видео заснято, как в Риге ворона гордо начинает переходить дорогу по зебре. Ну а что? Она действительно может собой гордиться: судя по красному сигналу светофора, у нее был зеленый, и птица не нарушила никаких правил.
Видео: В Пурвциемсе ворона переходит дорогу
Вы это видели? Похоже, она знает ПДД лучше некоторых граждан, что, к слову, отметили и комментаторы.
"Какая умничка! Хочется расцеловать в клювик!", "Ого, все по правилам!", "О как! Многим надо учиться, как дорогу переходить! А то столько любителей на красный шагать", "Ну ё-моё, уже птицы умнее людей стали!" - писали пользователи под видео. (пунктуация и орфография авторов - сохранены - прим. ред.)