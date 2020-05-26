Фото ⟩ Эстонский четвероногий спецназ отрабатывает разрешение ситуаций на море

«Не всегда можно выбирать, где разрешать инциденты, поэтому мы должны быть в состоянии сделать это даже на крыше многоэтажного здания или посреди моря. Мы регулярно проводим такие упражнения, чтобы попрактиковаться в приближении к судну, подъему на борт, разрешении ситуаций и возвращении в лодку», - такой текст сопровждает фотографии, размещенные в Instagram.