Вт, 26.05.2020
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Фото ⟩ Эстонский четвероногий спецназ отрабатывает разрешение ситуаций на море

Полицейская собака на учениях

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @eesti_politseikoerad

Полицейское спецподразделение K-komando практиковалось в разрешении ситуаций на море; в этих учениях приняли участие и четвероногие бойцы спецподразделения. Об этом, как пишет портал Lemmik, можно узнать на инстаграм-странице эстонских полицейских собак.

«Не всегда можно выбирать, где разрешать инциденты, поэтому мы должны быть в состоянии сделать это даже на крыше многоэтажного здания или посреди моря. Мы регулярно проводим такие упражнения, чтобы попрактиковаться в приближении к судну, подъему на борт, разрешении ситуаций и возвращении в лодку», - такой текст сопровждает фотографии, размещенные в Instagram.

Работа полицейской собаки - не сахар, и фотографии ниже являются доказательством этого.

Мы желаем умелым четвероногим много сил и выносливости в выполнении этой чрезвычайно полезной работы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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