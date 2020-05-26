Фото ⟩ Эстонский четвероногий спецназ отрабатывает разрешение ситуаций на море

Полицейское спецподразделение K-komando практиковалось в разрешении ситуаций на море; в этих учениях приняли участие и четвероногие бойцы спецподразделения. Об этом, как пишет портал Lemmik, можно узнать на инстаграм-странице эстонских полицейских собак.
«Не всегда можно выбирать, где разрешать инциденты, поэтому мы должны быть в состоянии сделать это даже на крыше многоэтажного здания или посреди моря. Мы регулярно проводим такие упражнения, чтобы попрактиковаться в приближении к судну, подъему на борт, разрешении ситуаций и возвращении в лодку», - такой текст сопровждает фотографии, размещенные в Instagram.
Работа полицейской собаки - не сахар, и фотографии ниже являются доказательством этого.
Мы желаем умелым четвероногим много сил и выносливости в выполнении этой чрезвычайно полезной работы.