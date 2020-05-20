Фото ⟩ Рижский зоопарк распахнул двери

Со вторника, 19 мая, для посетителей вновь открылся Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi в Калвенской волости. Фотограф TVNET Янис Шкапарс уже заглянул в столичный зоопарк и приглашает туда и вас - как минимум, на фотопрогулку, а лучше, конечно, на настоящую.