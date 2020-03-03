Фото ⟩ Жительницы Эстонии обнаружили ядовитую змею

Жительница Пярну Пирейт Уйбу, отправившаяся на тропу здоровья с двумя подругами и собакой, испугалась, увидев змею. Посетительницы тропы здоровья обнаружили гадюку, когда собака вдруг начала лаять. Выпавший пару дней назад снег еще лежал, но змея уже не казалась сонной. Она подняла голову и зашипела.

Уйбу часто ходит на лесную тропу Раэкюла, но гадюку в этом году встретила там в первый раз. Компания не стала тревожить обитающую в заповеднике змею и отправилась дальше.

В Эстонии гадюки находятся под охраной. ФОТО: Piret Uibu