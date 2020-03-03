Фото ⟩ Жительницы Эстонии обнаружили ядовитую змею

В Пярну на тропе здоровья Раэкюла жительницы Эстонии обнаружили свернувшуюся клубком гадюку, только проснувшуюся после зимней спячки, пишет Pärnu Postimees.
Жительница Пярну Пирейт Уйбу, отправившаяся на тропу здоровья с двумя подругами и собакой, испугалась, увидев змею. Посетительницы тропы здоровья обнаружили гадюку, когда собака вдруг начала лаять. Выпавший пару дней назад снег еще лежал, но змея уже не казалась сонной. Она подняла голову и зашипела.
Уйбу часто ходит на лесную тропу Раэкюла, но гадюку в этом году встретила там в первый раз. Компания не стала тревожить обитающую в заповеднике змею и отправилась дальше.
Встреченная на тропе Раэкюла змея была самкой. Обычно из спячки гадюки выходят в солнечные дни, когда в лесу еще есть снег. Первыми на поверхности земли появляются самцы. В первые дни они греются в солнечных лучах и ищут теплую поверхность.