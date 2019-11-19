В Тартумаа спасли волка, застрявшего в навозном хранилище

18 ноября в 10.32 поступило сообщение о том, что в навозном хранилище на ферме в деревне Коопси сидит волк. На место были вызваны не только спасатели, но и охотник, которому на резиновой лодке удалось вывезти живого, но слабого и переохлажденного хищника на твердую землю. В этом ему сильно помогли входящие в снаряжение спасателей силки с ручкой.