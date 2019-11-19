Вт, 19.11.2019

В Тартумаа спасли волка, застрявшего в навозном хранилище

Волка вытащили с помощью снаряжения спасателей.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Вчера спасателям Тартумаа пришлось поспешить на помощь волку, который застрял в навозном хранилище в волости Эльва.

18 ноября в 10.32 поступило сообщение о том, что в навозном хранилище на ферме в деревне Коопси сидит волк. На место были вызваны не только спасатели, но и охотник, которому на резиновой лодке удалось вывезти живого, но слабого и переохлажденного хищника на твердую землю. В этом ему сильно помогли входящие в снаряжение спасателей силки с ручкой.

Поначалу волка посадили в закрытый кузов охотничьего автомобиля, а затем передали работникам Департамента окружающей среды, которые посадили его в клетку и увезли с собой для дополнительного обследования.

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