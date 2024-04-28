В приюте для животных Пярнумаа ждет предложений о новом доме кот по имени Пепа, найденный в деревне Йыэяэре волости Ляэнеранна.
ФОТО ⟩ Милый кот Пепа ищет новый дом
Прибывший в приют в марте Пепа - милый кот с красивым узором на шерсти. Он еще пуглив, ему нужно немного времени, чтобы социализироваться с людьми. Чтобы кот лучше привыкал к людям, можно предложить Пепе временный приют.
Кот кастрирован, чипирован, вакцинирован и прошел необходимую обработку от паразитов.
Для знакомства с животными, которые ждут новый дом, необходимо связаться с приютом, позвонив по номеру 524 6705 или написав на адрес parnu@varjupaik.ee. Приют также ищет волонтеров, которые могли бы уделить свое время помощи четвероногим.