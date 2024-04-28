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Барбос

ФОТО Милый кот Пепа ищет новый дом

Карл Хютт
, журналист Pärnu Postimees
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Пепа.
Пепа. Фото: Pärnumaa loomade varjupaik

В приюте для животных Пярнумаа ждет предложений о новом доме кот по имени Пепа, найденный в деревне Йыэяэре волости Ляэнеранна.

Прибывший в приют в марте Пепа - милый кот с красивым узором на шерсти. Он еще пуглив, ему нужно немного времени, чтобы социализироваться с людьми. Чтобы кот лучше привыкал к людям, можно предложить Пепе временный приют.

Кот кастрирован, чипирован, вакцинирован и прошел необходимую обработку от паразитов.

Пепа.
Пепа. Фото: Pärnumaa loomade varjupaik

Для знакомства с животными, которые ждут новый дом, необходимо связаться с приютом, позвонив по номеру 524 6705 или написав на адрес parnu@varjupaik.ee. Приют также ищет волонтеров, которые могли бы уделить свое время помощи четвероногим.

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