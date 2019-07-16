Медведь обшарил мусорный контейнер директора охотничьего клуба Раквере

Во вторник ранним утром в деревне Кергута, волости Тапа, можно было заметить любопытного и, видимо, голодного медведя у дома руководителя охотничьего клуба Раквере Яана Виллака. Медведь покопался в мусорном контейнере Виллака и ушел.

«Добро пожаловать в Америку!, – сказал Виллак. – Мы попали в список богатейших стран, где медведи опустошают мусорные контейнеры во дворах».

Виллак отмечает, что за 30 лет такой случай у его дома произошел впервые. «Ширина медвежьей лапы была 10-12 см», – уточнил Виллак.

Раквере, след медведя. ФОТО: Jaan Villak

На одном из фото, сделанных Виллаком, можно увидеть, что среди разбросанного медведем мусора есть и инфолист с недавней встречи охотников. Видимо, пытался выяснить, как прошла наша встреча», – усмехнулся охотник.