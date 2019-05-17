Кровавое нападение: овчарка набросилась на прохожего, поведение хозяев возмутило мужчину

В четверг вечером Март* вышел на пробежку на велосипедную дорожку Реопалу-Кирна. В районе Кирна к нему подбежала овчарка и вцепилась ему в ногу, пишет Järva Teataja.
По словам Марта, он часто бегает по вечерам. И вчера в районе 20.00 он вышел на пробежку. У поворота на мызу Кирна он заметил гулявшую по велосипедной дорожке девушку с овчаркой на поводке. Намордника на собаке не было. Март пробегал мимо девушки, когда собака напала на него сзади и впилась зубами ему в голень.
По словам Марта, у девушки, которой на вид было лет 15, не особо получалось усмирить пса. В то же время собака показалась Марту трусливой, потому что напала со спины.
Март признается, что нападение вывело его из себя, и он накричал на девушку. Она даже не извинилась перед Мартом, а поспешила со своей собакой домой. Март направился обратно в сторону Пайде. В районе Мяннару к нему навстречу вышел отец девушки, который был явно на взводе. Март попытался объяснить хозяину пса, что если его собака нападает на прохожих, то это ненормально. Но вместо извинений он услышал в ответ лишь оскорбления.
По словам Марта, хозяин собаки сказал, что его дочь вернулась в шоке, рана на ноге Марта его не волновала. Он вел себя агрессивно. По словам Марта, словесная перепалка в любой момент могла перерасти в драку.
Подошедшая к ним мать девочки вообще усомнилась, что их пес напал на Марта - якобы мужчина уже мог выйти из дома с кровоточащей ногой.
Спустя несколько минут спорщики разошлись, и Март направился в пайдеское отделение экстренной медицины. По его словам, к счастью, рану не пришлось зашивать, но продолжала течь кровь и укус пришлось промыть. Также ему сделали укол от столбняка.
Позже Март узнал, что хозяин собаки обратился в полицию и подтвердил, что если Март подаст заявление, то он готов выплатить компенсацию.
«Мне не нужны их деньги. Что меня поразило, так это их отношение», - говорит он. Больше всего его возмутило то, что вместо извинений владелец собаки начал ему угрожать и не поинтересовался, насколько серьезные раны Март получил. «В наши дни вообще не осталось доброты», - с горечью констатирует он.
Март сомневается, что заявление в полицию для него что-то изменит. По его словам, важнее, чтобы люди, гуляя со своими домашними животными, могли бы обеспечить безопасность других людей. «Я ведь выхожу на пробежку, чтобы расслабиться, это ненормально, что теперь я должен беспокоиться о том, чтобы на меня не напала какая-нибудь собака», - говорит Март.
По его словам, пару лет назад на дороге Реопалу-Кирна был похожий случай. Тогда собака покусала женщину, гулявшую по велосипедной дорожке.
«Нападение меня не так сильно шокировало, но там ведь гуляют и семьи. Что, если эта овчарка напала бы на маленького ребенка», - задается вопросом Март.
Хозяйка собаки: наш ребенок был в шоке
С Järva Teataja связалась мать гулявшей с собакой девочки Хелле*.
«Нам очень жаль, что такое произошло, но, к сожалению, пострадавший рассказал не всю историю», - сообщила она.
По словам Хелле, инцидент произошел не на велосипедной дорожке, а на тропинке примерно в 200 метрах от народного дома Кирна в направлении Пайде. По словам Хелле, мужчина оказался на очень близком расстоянии от дочери, когда пробегал мимо, и, очевидно, собака сочла, что на нее и на ее хозяйку нападают.
Хелле утверждает, что дочь не извинилась перед Мартом, потому что была в шоке от его слов. Март и сам сказал Järva Teataja, что после нападения в нем кипели эмоции и он сказал девочке, что такую агрессивную собаку нужно усыпить. По словам Хелле, мужчина сказал ее дочери, что, если ее родители не усыпят пса, то он сам прикончит животное. Март сказал Järva Teataja, что на самом деле не собирался этого делать.
Хелле опровергла утверждение о том, что они с мужем не интересовались раной Марта. По ее словам, они предложили Марту отвезти его в скорую, однако Март от этого отказался. Поначалу он якобы вообще отказывался с ними говорить, а затем разговор был слишком эмоциональным и закончился тем, что Март побежал дальше в сторону Пайде. Хелле признает, что эмоции кипели у обеих сторон.
«Нашу готовность возместить ущерб доказывает уже то, что мы сами вчера вечером обратились в полицию, где оставили и свои данные, чтобы с нами можно было связаться», - говорит Хелле. Она добавила, что их собака вакцинирована. «Наша семья получила урок на всю жизнь, и мы обещаем, что из-за нашей собаки ни один человек не должен будет бояться ходить по велосипедной дорожке Реопалу-Кирна», - сказала Хелле, добавив, что в дальнейшем они будут гулять с собакой в другом месте. По ее словам, раньше их собака ни на кого не нападала.
*имена изменены, редакции известны.