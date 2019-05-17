Кровавое нападение: овчарка набросилась на прохожего, поведение хозяев возмутило мужчину

По словам Марта, он часто бегает по вечерам. И вчера в районе 20.00 он вышел на пробежку. У поворота на мызу Кирна он заметил гулявшую по велосипедной дорожке девушку с овчаркой на поводке. Намордника на собаке не было. Март пробегал мимо девушки, когда собака напала на него сзади и впилась зубами ему в голень.

По словам Марта, у девушки, которой на вид было лет 15, не особо получалось усмирить пса. В то же время собака показалась Марту трусливой, потому что напала со спины.

Март признается, что нападение вывело его из себя, и он накричал на девушку. Она даже не извинилась перед Мартом, а поспешила со своей собакой домой. Март направился обратно в сторону Пайде. В районе Мяннару к нему навстречу вышел отец девушки, который был явно на взводе. Март попытался объяснить хозяину пса, что если его собака нападает на прохожих, то это ненормально. Но вместо извинений он услышал в ответ лишь оскорбления.

По словам Марта, хозяин собаки сказал, что его дочь вернулась в шоке, рана на ноге Марта его не волновала. Он вел себя агрессивно. По словам Марта, словесная перепалка в любой момент могла перерасти в драку.

Подошедшая к ним мать девочки вообще усомнилась, что их пес напал на Марта - якобы мужчина уже мог выйти из дома с кровоточащей ногой.

Спустя несколько минут спорщики разошлись, и Март направился в пайдеское отделение экстренной медицины. По его словам, к счастью, рану не пришлось зашивать, но продолжала течь кровь и укус пришлось промыть. Также ему сделали укол от столбняка.

Позже Март узнал, что хозяин собаки обратился в полицию и подтвердил, что если Март подаст заявление, то он готов выплатить компенсацию.

«Мне не нужны их деньги. Что меня поразило, так это их отношение», - говорит он. Больше всего его возмутило то, что вместо извинений владелец собаки начал ему угрожать и не поинтересовался, насколько серьезные раны Март получил. «В наши дни вообще не осталось доброты», - с горечью констатирует он.

Март сомневается, что заявление в полицию для него что-то изменит. По его словам, важнее, чтобы люди, гуляя со своими домашними животными, могли бы обеспечить безопасность других людей. «Я ведь выхожу на пробежку, чтобы расслабиться, это ненормально, что теперь я должен беспокоиться о том, чтобы на меня не напала какая-нибудь собака», - говорит Март.

По его словам, пару лет назад на дороге Реопалу-Кирна был похожий случай. Тогда собака покусала женщину, гулявшую по велосипедной дорожке.