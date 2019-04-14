Самая опасная птица в мире убила своего хозяина

Инцидент произошел в субботу, 13 апреля. Как рассказали газете представители службы спасения округа Алачуа, жертвой птицы стал 75-летний владелец местной фермы. По их словам, казуар напал на фермера, когда тот зашел в клетку, где содержалась птица, чтобы ее покормить. Отмечается, что, вероятнее всего, мужчина споткнулся и упал, после чего казуар нанес ему смертельный удар когтями.

Как пояснили изданию, в настоящее время птица остается на территории фермы.