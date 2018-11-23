Вопрос ветеринару: почему кот не позволяет себя гладить?

На вопрос отвечает ветеринар клиники PetCity «Раннамыйза» Герлин Ярвела:

Что касается приютских кошек, то тут никогда нельзя знать наверняка, какое у вашего пушистого друга было прошлое, что он пережил. Некоторым из них нужно много времени, чтобы начать доверять новому хозяину и поверить, что они навсегда стали домашними и на улицу их обратно не выбросят. В таком случае поможет только время.

Не нужно навязывать коту общение, он должен сам к вам подойти. Поощрять его можно, например, лакомством. Положите лакомство на пол так, чтобы кот подошел, смог его спокойно понюхать и съесть. Следующий кусочек кладите поближе к себе. В конечном итоге, если все пойдет хорошо, кот возьмет еду у вас из рук. Но и тогда не нужно навязывать ему ласку. Кот должен понять, что он может к вам подойти и ничего не случится.

Так же можно делать с игрушками. Каждый день старайтесь занимать его игрой. Игрушка может быть на длинной палке, чтобы кот не должен был к вам подходить. Это покажет ему, что окружающая среда безопасна, и увеличит связь между вами.