Вопрос ветеринару: почему кот не позволяет себя гладить?

«У меня живет пятилетний кот, которого я год назад взял из приюта. Он вообще не позволяет до себя дотрагиваться и даже попытка подойти к нему заканчивается бегством кота. Днем он спит на шкафу, а ночью - на крыше своего домика. Я никогда с ним не вел себя грубо, я пожилой человек и дома у меня спокойно. Соседи приходят в гости, но мы не шумим. Хотелось бы временами погладить кота, обнять его. Что мне делать? Я не могу даже отвезти его к ветеринару, потому что его не посадить в переноску», - рассказывает читатель портала Lemmik.
На вопрос отвечает ветеринар клиники PetCity «Раннамыйза» Герлин Ярвела:
Что касается приютских кошек, то тут никогда нельзя знать наверняка, какое у вашего пушистого друга было прошлое, что он пережил. Некоторым из них нужно много времени, чтобы начать доверять новому хозяину и поверить, что они навсегда стали домашними и на улицу их обратно не выбросят. В таком случае поможет только время.
Не нужно навязывать коту общение, он должен сам к вам подойти. Поощрять его можно, например, лакомством. Положите лакомство на пол так, чтобы кот подошел, смог его спокойно понюхать и съесть. Следующий кусочек кладите поближе к себе. В конечном итоге, если все пойдет хорошо, кот возьмет еду у вас из рук. Но и тогда не нужно навязывать ему ласку. Кот должен понять, что он может к вам подойти и ничего не случится.
Так же можно делать с игрушками. Каждый день старайтесь занимать его игрой. Игрушка может быть на длинной палке, чтобы кот не должен был к вам подходить. Это покажет ему, что окружающая среда безопасна, и увеличит связь между вами.
Все это требует времени, но в конечном итоге кот должен к вам привыкнуть. Но стоит понимать, что по-настоящему ласкового домашнего кота из него, возможно, никогда не получится.