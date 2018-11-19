Зеленоглазая Сильвия надеется обрести дом

Сильвия очень надеется, что ее вскоре заметит тот, кто будет готов принять ее в своем доме и доказать, что человек может быть преданным и любящим. Если вы хотите забрать Сильвию в свою семью, заполните анкету на сайте приюта и его работники обязательно с вами свяжутся.