Зеленоглазая Сильвия надеется обрести дом
19 ноября 2018, 16:48
Кошка по имени Сильвия находится в приюте Pesaleidja и ждет своего человека. Эта годовалая кошка несколько боязлива и может пытаться убежать от незнакомца. Но при этом она совершенно неагрессивна, не шипит, не кусается и не царапается, пишет Lemmik. В стабильной обстановке она привыкнет к своему человеку.
Сильвия очень надеется, что ее вскоре заметит тот, кто будет готов принять ее в своем доме и доказать, что человек может быть преданным и любящим. Если вы хотите забрать Сильвию в свою семью, заполните анкету на сайте приюта и его работники обязательно с вами свяжутся.