Сотрудники приютов: люди приносят к нам своих собственных собак и говорят, что они брошенные

Финн Юсси Нуммиола работает с найденными животными уже на протяжении 20 лет. Поэтому он достаточно быстро замечает недобросовестных защитников собак. Если «брошенная» собака послушно прыгает из багажника автомобиля, ходит за хозяином, махая хвостом, возникает подозрение, что собака на самом деле не брошенная.

"Брошенная собака обычно убегает от человека подальше, когда ее отпускают", - говорит Нуммиола.

По его словам, большинство собак, привозимых в приют, непородистые: "Независимо от породы, щенки всегда милые. Владельцы вначале не понимают, как быстро их питомцы вырастут".

Согласно финскому закону, в муниципалитетах должно быть место для приема брошенных животных. Там их держат в течение 15 суток, после чего собаку можно продать, передать новому владельцу или усыпить.

Усыпление собаки в ветеринарной клинике в среднем обходится в 100-200 евро.

Пропавшего питомца чаще всего находят через соцмедиа

Владелец финского приюта Vierashuone в Оулу Симо Толонен активно пользуется соцмедиа. Многие семьи находили своих пропавших питомцев с помощью различных сайтов и групп.

"Соцмедиа занимает первое место. Когда человек активно распространяет информацию на различных сайтах, всегда найдется человек, который видел собаку. Проблемы возникают, когда собаку привозят к нам из другого города, расположенного на расстоянии нескольких сот километров", - говорит Толонен.

Один мужчина пытался привезти к ним сразу двух «брошенных» собак, но с помощью соцмедиа его опознали.