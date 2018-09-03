Видео: белоснежная Роберта ждет своего человека
3 сентября 2018, 17:54
Когда в 2017 году Роберта вместе со своей сестрой попала под опеку Kasside Turvakodu, обе кошки были сильно напуганы. Они с опаской смотрели на людей и прятали мордочки в шерсти друг друга.
За прошедшие 14 месяцев многое изменилось – Роберта стала мягким клубком, мурлыкающим и любящим ласку. Кошка очень любит посидеть на руках и потереться мордочкой о ладонь, выпрашивая внимание, она стала доверять людям и готова отправиться в новый дом.
Если вы хотите забрать Роберту в свою семью, напишите в приют по адресу: info@kassideturvakodu.ee.