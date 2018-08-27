В Канзасе спасли 45 обреченных на страшную смерть собак

Из грязных клеток было спасено 45 собак, в том числе еще совсем маленькие щенки, пишет GoodNewsAnimal.

Некоторых собак держали просто на открытом воздухе на короткой цепи, некоторые были заперты в тесных помещениях. Практически ни у кого не было мисок с водой и едой и собаки страдали на жаре от жажды и голода.

Многие собаки были покрыты зажившими или заживающими шрамами от укусов. Их заставлять сражаться с другими собаками до серьезных ран или даже до смерти одного из борцов.

Взамен убитых собак готовили молодую смену из щенков.

По словам зоозащитников, если собаке повезло остаться после боя в живых и получить ранения, ей не оказывалась никакая медицинская помощь и собака рассчитывала лишь на свою удачу.

"В собачьих боях все замешано на деньгах", - рассказывает директор ASPCA Джоэл Лопес, - "Никому нет дела до самих собак, для них это просто товар, а не живые существа".

Как рассказывает Лопес, сеть подпольных собачьих боев удалось раскрыть, когда в руки зоозащитников Канзаса попала собака с травмами, характерными для собачьих боев. После этого они вышли на помещение, где нашли атрибутику боев, а потом нашли и самих собак.

Среди 45 спасенных собак было 9 щенков. Всех их отняли от матерей в очень раннем возрасте и держали в маленьком вольере на открытом воздухе без защиты от солнца и дождей.

"Щенки были сильно истощены. Некоторым из них пришлось ставить капельницу перед тем как перевезти в другое место".

Все 45 собак были доставлены в частный приют, нахождение которого не разглашается, чтобы не привлечь их хозяев, которых еще не поймали. Пока по этому делу арестовано всего 2 человека.

За собаками в приюте будут ухаживать и постараются привести их психику в порядок. Указывается, что участвовавшие в боях собаки сильно напуганы и находятся в стрессе.

Больше всего шансов на дальнейшую нормальную жизнь у щенков, так как они еще не успели побывать в боях. Однако Лопес надеется, что каждая из спасенных ими собак в конечном итоге обретет дом.