Злой рок У тигра Таллиннского зоопарка диагностировали тяжелое заболевание

Перевод: София Солдатенко

Опухоль брюшной стенки была обнаружена во время медицинского осмотра 13-летнего Боцмана в Любляне перед его возвращением в Таллинн.

По словам главного ветеринара Таллиннского зоопарка Александра Семенова, опухоль расположена в таком месте, где ее было очень сложно заметить.

«Поскольку у Боцмана проблемы с зубами, перед поездкой в ​​Таллинн было решено дать ему общий наркоз, чтобы стоматолог мог тщательно проверить его зубы. Кроме того, Боцман прошел тщательное медицинское обследование. К сожалению, во время осмотра мы обнаружили под животом Боцмана большую опухоль, которая не была видна под складками кожи и шерстью, поэтому коллеги не смогли обнаружить ее раньше. Были взяты образцы опухоли, чтобы выяснить, что это за опухоль, но, к сожалению, Боцману предстоит сложная операция по удалению опухоли. Операцию проведут ветеринары Эстонского университета естественных наук», - сказал Семенов месяц назад.

Однако на основании исследования образца на сегодняшний день стало ясно, что это злокачественная опухоль и компьютерная томография покажет, можно ли оперировать опухоль или нет, и победить ее сможет только химиотерапия.

Напомним, что только в июне застройщик передал Таллиннскому зоопарку недавно построенную Долину тигров, в которой была создана максимально аутентичная для животных природная среда, где в сравнении с прежними значительно улучшены условия обитания. Там разместились вернувшиеся из Люблянского зоопарка амурские тигры Боцман и Данута.

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