Галерея В Таллиннском зоопарке завершено строительство Долины тигров

Это один из крупнейших новых объектов Таллиннского зоопарка.

Планирование Долины тигров было основано в первую очередь на обеспечении благополучия животных, а также на создании возможностей получения лучших впечатлений для посетителей.

Для посетителей построены пункты для наблюдения и подземный туннель, а в кафе можно будет рассмотреть тигра через окно.

Помимо амурского тигра, там можно будет увидеть еще несколько дальневосточных видов – таких как красочная харза (желтогрудая куница) из семейства куньих, прилежная и запасливая пищуха с округлыми ушами, кабарга (мускусный олень) без рогов, но с острыми и длинными клыками, а также горный акробат горал с короткими острыми рогами.

Все виды будут обитать в условиях, приближенных к их естественной среде обитания, что позволит посетителям получить представление о природе Дальнего Востока.

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