НКО Cats Help сообщила сегодня в соцсетях о том, что, к сожалению, попытки спасти жизнь кошки, получивший на прошлой неделе в Таллинне открытый перелом лапы и вывих костей таза в результате падения с большой высоты, не увенчались успехом.
Кошку Алису, за которую переживали многие жители Эстонии, не удалось спасти
Портал Rus.Postimees уже рассказывал о несчастном случае, который произошел с кошкой Алисой, которая вместе с хозяевами сбежала в Эстонию от войны в Украине.
В четверг в НКО Cats Help поступила просьба о помощи из Хааберстиской ветклиники, куда Алиса прибыла с ужасными травмами после падения с восьмого этажа.
К сожалению, у упавшей с большой высоты Алисы развился отек легких, и хотя врачи Хааберстиской ветеринарной клиники пытались ей помочь, спасти кошку все-таки не удалось.
Оганизация просит всех, кто хочет вернуть пожертвованные на нужды Алисы деньги, написать НКО Cats Help в мессенджеры. Также есть возможность разрешить использовать сделанное пожертвование для покрытия медицинских счетов, выставленных за услуги по лечению других кошек.
Организация благодарит всех, кто поддерживал попытки спасти Алису, а также сделал пожертвования.