Кошку Алису, за которую переживали многие жители Эстонии, не удалось спасти

Портал Rus.Postimees уже рассказывал о несчастном случае, который произошел с кошкой Алисой, которая вместе с хозяевами сбежала в Эстонию от войны в Украине.

В четверг в НКО Cats Help поступила просьба о помощи из Хааберстиской ветклиники, куда Алиса прибыла с ужасными травмами после падения с восьмого этажа.

К сожалению, у упавшей с большой высоты Алисы развился отек легких, и хотя врачи Хааберстиской ветеринарной клиники пытались ей помочь, спасти кошку все-таки не удалось.

Оганизация просит всех, кто хочет вернуть пожертвованные на нужды Алисы деньги, написать НКО Cats Help в мессенджеры. Также есть возможность разрешить использовать сделанное пожертвование для покрытия медицинских счетов, выставленных за услуги по лечению других кошек.

Организация благодарит всех, кто поддерживал попытки спасти Алису, а также сделал пожертвования.