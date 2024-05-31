ФОТО Нужна ваша помощь! Жизнь кошки, упавшей с восьмого этажа, висит на волоске

В четверг в НКО Cats Help поступила просьба о помощи из ветклиники Хааберсти, куда Алиса прибыла с ужасными травмами после падения с восьмого этажа.

По словам волонтера Cats Help, Алиса и ее семья приехали в Эстонию из украинского города Николаева. «В марте 2022 года из-за войны они впервые приехали в Эстонию. В 2023 году они вернулись на родину и четыре месяца пытались жить в Украине, но поняли, что жить в родном городе невозможно, и вновь отправились в Эстонию. Кошка всегда была с ними», - рассказал волонтер.

В результате падения у кошки открытый перелом лапы и вывих костей таза, лечение обойдется минимум в 2000 евро. Поскольку Cats Help работает только при поддержке пожертвований, спасти жизнь кошке можно только в том случае, если пожертвовать необходимую сумму, в противном случае кошку придется усыпить. Времени очень мало, ведь операцию кошке нужно сделать уже 1 июня.

Фото: CATS help / Facebook

«К сожалению, времена настолько тяжелые, что практически ни одна из наших просьб о помощи не приносит достаточно средств, чтобы покрыть хотя бы часть сумм, потраченных на кошек, не говоря уже о полной оплате счетов», - говорят спасатели кошек.

Сделать пожертвование можно с помощью банковского перевода:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Пояснение: Alisa