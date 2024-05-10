Не выпускайте домашних животных за пределы двора: начинается вакцинация лисиц и енотов против бешенства

Вакцинацию будут проводить 13-19 мая.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Аве-Ли Тоомвап, вакцинация диких зверей предотвращает повторное распространение болезни в Эстонии.

«Вакцинация диких зверей сводит к минимуму заражение бешенством среди диких животных. Поскольку дикие звери не знают государственных границ, а в России широко распространено бешенство, вакцинация защищает и животных, и людей», - пояснила Тоомвап.

Для вакцинации используют приманки, в которых спрятана капсула с вакциной. Приманка размером со спичечный коробок, серовато-коричневого цвета со специфическим рыбным запахом. Вакцину высевают с небольших самолетов.

Как указала Тоомвап, во время проведения вакцинации будут избегать окрестностей населенных пунктов. «Вакцину не будут разбрасывать над городами и деревнями, над дорогами, водоемами и загонами для скота, чтобы другие животные не обнаружили кусочек вакцины. Поскольку приманка в первую очередь предназначена для лис и енотов, мы просим держать собак и кошек во дворах в период вакцинации», - отметила Тоомвап.

Порция вакцины не представляет опасности для других зверей, но в результате дикое животное не получит необходимой дозы вакцины.