МИЛОЕ ВИДЕО Юри Ратасу по-прежнему не составляет труда подхватить любимую собачку на руки

Перевод: Ева Ойжинская

В марте Юри Ратас дал длинное интервью цифровому изданию Lemmik, где откровенно рассказал о своих домашних питомцах и связанных с ними болезненных моментах. Несмотря на то, что щенок бернского зенненхунда Брауни, который присоединился к его семье в прошлом году, уже тогда весил 20 килограммов, во время фотосессии хозяин с легкостью взял его на руки, будто это не составило ему ни малейшего труда.

На недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, Ратас делает то же самое, хотя собака стала намного больше. На недавнем приеме у ветеринара выяснилось, что 7-месячный пес весит 50,3 килограмма.

Брауни, который появился в семье Ратасов после того, как им пришлось усыпить их предыдущую собаку Хорре, родился в тот же день, когда Юри и его жена Карин поженились - 24 сентября. «Врач сказал, что эта порода растет до полутора лет», - сказал политик в видео и добавил, что его предыдущая собака Хорре весила целых 70 килограммов.