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Хорошие новости: кот Петя, за которого переживала вся Эстония, мужественно перенес все операции

София Солдатенко
, репортер
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Петя, несмотря на пережитое, остался очень ласковым котом.
Петя, несмотря на пережитое, остался очень ласковым котом. Фото: Cats Help MTÜ/Facebook

Кот Петя, который чудом выжил после аварии и нападения собак, успешно перенес все операции и в итоге обрел любящего хозяина.

Добровольцы организации по спасению кошек Cats Help поблагодарили всех неравнодушных жителей Эстонии, которые все это время беспокоились и держали кулачки за кота Петю.

Напомним, что еще в ноябре мы подробно рассказывали грустную историю очень дружелюбного кохтла-ярвеского кота, которого добровольцы в итоге назвали Петей. Одна из его задних лап была сломана настолько серьезно, что грозила ампутация. Но добровольцы не теряли надежды на то, что лапу удастся спасти, хотя шансов и было мало.

В декабре Петя отправился в ветклинику Rannamõisa PetCity, где ему предстояла операция на лапе. Команда ветеринаров под руководством известного ортопеда Давида Саргасяна провела в операционной четыре часа. В итоге случилось рождественское чудо - лапку Пети удалось спасти.

Петя никогда не терял тягу к жизни и продолжал двигаться даже со сломанными лапами. К счастью, все операции прошли успешно и теперь храбрый кот сможет наслаждаться жизнью. 
Петя никогда не терял тягу к жизни и продолжал двигаться даже со сломанными лапами. К счастью, все операции прошли успешно и теперь храбрый кот сможет наслаждаться жизнью. Фото: Скриншот/Cats Help

«До последнего момента не было уверенности, можно ли будет спасти его лапу, ведь она была очень сильно повреждена и при этом было много рубцовой ткани. Мы уже практически смирились с тем, что Петя потеряет лапу, ведь ортопеды ветклиники Billy тоже так думали, но способный творить чудеса доктор Давид не сдался и нашел способ спасти лапу кота, - рассказали тогда добровольцы Cats Help. - Сколько раз доктор Давид спасал жизни нашим котятам и лечил кошек с тяжелейшими ортопедическими травмами - сосчитать практически невозможно».

В феврале Петя перенес операцию на глаза, которая, к счастью, прошла успешно. Во время этой операции в веке Пети была также обнаружена пуля от пневматического ружья. Можно только догадываться, через какие страдания пришлось пройти этому коту.

«Несмотря на все это, у самого Пети такой замечательный характер, а еще нашелся человек с большим сердцем, который захотел предложить Пете дом. Теперь кот громко мурлычет среди шелковых подушек», - сообщили в марте добровольцы.

Будем надеяться, что у пережившего так много горя кота впереди долгая и счастливая жизнь в окружении любящей семьи.

Если вы хотите помочь добровольцам Cats Help и дальше спасать животных, вы можете сделать перевод на их банковский счет:

Получатель: CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Ссылка для прямого пожертвования:

www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega

Пожертвование можно сделать и по телефону:

900 0020 - стоимость звонка - 5€

900 0001 - стоимость звонка - 10€

900 0021 - стоимость звонка - 25€

Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.

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