Кот Петя, который чудом выжил после аварии и нападения собак, успешно перенес все операции и в итоге обрел любящего хозяина.
Хорошие новости: кот Петя, за которого переживала вся Эстония, мужественно перенес все операции
Добровольцы организации по спасению кошек Cats Help поблагодарили всех неравнодушных жителей Эстонии, которые все это время беспокоились и держали кулачки за кота Петю.
Напомним, что еще в ноябре мы подробно рассказывали грустную историю очень дружелюбного кохтла-ярвеского кота, которого добровольцы в итоге назвали Петей. Одна из его задних лап была сломана настолько серьезно, что грозила ампутация. Но добровольцы не теряли надежды на то, что лапу удастся спасти, хотя шансов и было мало.
В декабре Петя отправился в ветклинику Rannamõisa PetCity, где ему предстояла операция на лапе. Команда ветеринаров под руководством известного ортопеда Давида Саргасяна провела в операционной четыре часа. В итоге случилось рождественское чудо - лапку Пети удалось спасти.
«До последнего момента не было уверенности, можно ли будет спасти его лапу, ведь она была очень сильно повреждена и при этом было много рубцовой ткани. Мы уже практически смирились с тем, что Петя потеряет лапу, ведь ортопеды ветклиники Billy тоже так думали, но способный творить чудеса доктор Давид не сдался и нашел способ спасти лапу кота, - рассказали тогда добровольцы Cats Help. - Сколько раз доктор Давид спасал жизни нашим котятам и лечил кошек с тяжелейшими ортопедическими травмами - сосчитать практически невозможно».
В феврале Петя перенес операцию на глаза, которая, к счастью, прошла успешно. Во время этой операции в веке Пети была также обнаружена пуля от пневматического ружья. Можно только догадываться, через какие страдания пришлось пройти этому коту.
«Несмотря на все это, у самого Пети такой замечательный характер, а еще нашелся человек с большим сердцем, который захотел предложить Пете дом. Теперь кот громко мурлычет среди шелковых подушек», - сообщили в марте добровольцы.
Будем надеяться, что у пережившего так много горя кота впереди долгая и счастливая жизнь в окружении любящей семьи.
Если вы хотите помочь добровольцам Cats Help и дальше спасать животных, вы можете сделать перевод на их банковский счет:
Получатель: CATS HELP MTÜ
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
Ссылка для прямого пожертвования:
www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega
Пожертвование можно сделать и по телефону:
900 0020 - стоимость звонка - 5€
900 0001 - стоимость звонка - 10€
900 0021 - стоимость звонка - 25€
Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.