Хорошие новости: кот Петя, за которого переживала вся Эстония, мужественно перенес все операции

Добровольцы организации по спасению кошек Cats Help поблагодарили всех неравнодушных жителей Эстонии, которые все это время беспокоились и держали кулачки за кота Петю.

Напомним, что еще в ноябре мы подробно рассказывали грустную историю очень дружелюбного кохтла-ярвеского кота, которого добровольцы в итоге назвали Петей. Одна из его задних лап была сломана настолько серьезно, что грозила ампутация. Но добровольцы не теряли надежды на то, что лапу удастся спасти, хотя шансов и было мало.

В декабре Петя отправился в ветклинику Rannamõisa PetCity, где ему предстояла операция на лапе. Команда ветеринаров под руководством известного ортопеда Давида Саргасяна провела в операционной четыре часа. В итоге случилось рождественское чудо - лапку Пети удалось спасти.

Петя никогда не терял тягу к жизни и продолжал двигаться даже со сломанными лапами. К счастью, все операции прошли успешно и теперь храбрый кот сможет наслаждаться жизнью. Фото: Скриншот/Cats Help

«До последнего момента не было уверенности, можно ли будет спасти его лапу, ведь она была очень сильно повреждена и при этом было много рубцовой ткани. Мы уже практически смирились с тем, что Петя потеряет лапу, ведь ортопеды ветклиники Billy тоже так думали, но способный творить чудеса доктор Давид не сдался и нашел способ спасти лапу кота, - рассказали тогда добровольцы Cats Help. - Сколько раз доктор Давид спасал жизни нашим котятам и лечил кошек с тяжелейшими ортопедическими травмами - сосчитать практически невозможно».