Добровольцы организации по спасению кошек с начала ноября борются за жизнь очень дружелюбного кота Пети, который чудом выжил после аварии и нападения собак. Сейчас коту, который не теряет воли к жизни, нужна очень дорогая операция, но ее возможно будет сделать только с помощью неравнодушных людей.
Фото и видео ⟩ Пережил несчастный случай и нападение собак: дружелюбный кот Петя из Кохтла-Ярве отчаянно борется за жизнь
Представители некоммерческой организации Cats Help, занимающейся спасением кошек, рассказали, что в начале ноября к ним поступила просьба о помощи из Кохтла-Ярвеского приюта для животных: в приюте оказался окровавленный кот, который, вероятно, был сбит автомобилем.
«У них был к нам только один вопрос. Что мы будем делать: спасать или нет? Мы тоже взяли время подумать. На эмоциях сразу бы сказали, что да, конечно, мы поможем. Именно поэтому мы создали НКО и поэтому мы спасаем животных, - говорят добровольцы Cats Help. - Но, к сожалению, жизнь показала, что счета за лечение животных, которых мы начинаем спасать на эмоциях, будут очень большими, и, к сожалению, деньги на британца Джууби (кот, семья которого решила отказаться от него из-за дорогостоящей проблемы со здоровьем, подробнее мы рассказали его историю здесь - прим.ред.) мы еще не собрали до конца и осталось еще много неоплаченных счетов».
Поэтому спасение каждой новой кошки, лечение которой может стоить очень дорого, - это большой риск.
«Однако мы не могли, глядя на фотографии этого кота, повернуться к нему спиной. Мы сказали да. Да, мы поможем», - говорят добровольцы, для которых в тяжелой финансовой ситуации это было очень непростое решение.
Транспорт удалось найти и получивший шанс кот отправился в таллиннскую ветеринарную клинику Petcity.
Страшные травмы
Очень дружелюбный некастрированный кот, которого добровольцы в итоге назвали Петей, благополучно добрался до ветклиники, где стало известно, что одна из его задних лап полностью сломана и поэтому ей грозила ампутация. Но добровольцы и тогда не теряли надежды на то, что лапу удастся спасти, хотя шансов и было мало.
К сожалению, выяснилось также, что травмы кота этим не ограничиваются. Помимо сломанной лапы, на его теле полно гноящихся ран от укусов.
Галерея: травмы Пети (осторожно, фото могут шокировать!)
«Пытаясь собрать воедино картину того, что могло случиться с котом, наш предположительный сценарий таков: кота сбила машина и он остался где-то лежать и ждать смерти, не в силах пошевелиться. Судя по всему, его при этом кто-то укусил, возможно, бродячая собака. Вероятно, у него еще хватило сил отпугнуть пытавшегося посягнуть на его жизнь, или просто с ловкостью, свойственной кошкам, забраться туда, куда нападавший не смог последовать за ним и, таким образом, выиграть для себя еще немного времени перед неминуемой смертью», - предполагают добровольцы.
«Да, мы признаем, что это очень большая сумма, с помощью которой можно было бы помочь многим другим кошкам, но этот котик заслуживает спасения и продолжения жизни», -
добровольцы Cats Help
Люди, которые сообщили о коте и кормили его ранее на улице, знали его как полного сил и здорового кота, насколько это возможно для бездомного животного, пока он внезапно не исчез и его наконец не нашли едва живым.
Огромная сумма на операцию
В среду, 15 ноября, добровольцы Cats Help сообщили, что пожертвований для Пети пришло на сумму 1600 евро, из которых на данный момент использовано 1400 евро на счета ветеринарных клиник Rannamõisa Petcity, Miki и EriVet.
В понедельник добровольцы отнесли Петю на консультацию в ветклинику EriVet, где кот прошел тщательное обследование, чтобы понять, какая ему нужна помощь.
«Невероятно, насколько дружелюбен этот кот. В перерывах между процедурами он просто сидел на коленях у нашего добровольца и мурлыкал ему в ухо, - рассказывают представители Cats Help. - Хотя при прикосновении к его костям можно почувствовать их торчащие концы, как видно на видео, он ковыляет на своих сломанных ногах и позволяет делать с собой все. Он просто такой дружелюбный кот с отличным характером».
Видео: Петя не теряет тягу к жизни и продолжает двигаться даже со сломанными лапами (если видео не открывается, его можно посмотреть здесь)
Большим ударом для бюджета НКО стала озвученная стоимость необходимых Пете операций: поскольку ему нужно скорректировать как перелом бедренной кости, так и перелом тазовой кости, стоимость операций вместе с послеоперационным уходом составит около 3000 евро.
И несмотря на то, что Cats Help необходимо оплатить счета 142 кошек, спасенных в октябре, а также счет в 1800 евро за Джууби, добровольцы не собираются отказываться от спасения Пети.
«Да, мы признаем, что это очень много, и этой суммой можно было бы помочь многим другим кошкам, но этот котик заслуживает спасения и продолжения жизни, - говорят добровольцы, добавляя, что Пете удалось выжить после несчастного случая, пережить нападение собак (об этом говорят гниющие укусы по всему телу), и все равно он не утратил веры в людей и в то, что человеческие руки приносят ему добро. - Мы не можем принять решение усыпить такого кота».
В Cats Help очень надеются, что неравнодушные люди помогут собрать средства для безболезненной жизни отважного Пети.
И поскольку счет нужно оплатить сразу после выхода из клиники, добровольцы должны собрать всю сумму перед операцией. Без этого операция не состоится.
Поддержите Петю!
Если вы хотите помочь коту Пете, вы можете сделать перевод на банковский счет некоммерческой организации:
Получатель: CATS HELP MTÜ
- SWED: EE742200221071322431
- SEB: EE091010220291056222
- LHV: EE767700771005347958
Пояснение: Petja
Ссылка для прямого пожертвования:
www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega
Пожертвование можно сделать и по телефону:
- 900 0020 - стоимость звонка - 5€
- 900 0001 - стоимость звонка - 10€
- 900 0021 - стоимость звонка - 25€
Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.