Фото и видео ⟩ Пережил несчастный случай и нападение собак: дружелюбный кот Петя из Кохтла-Ярве отчаянно борется за жизнь

«У них был к нам только один вопрос. Что мы будем делать: спасать или нет? Мы тоже взяли время подумать. На эмоциях сразу бы сказали, что да, конечно, мы поможем. Именно поэтому мы создали НКО и поэтому мы спасаем животных, - говорят добровольцы Cats Help. - Но, к сожалению, жизнь показала, что счета за лечение животных, которых мы начинаем спасать на эмоциях, будут очень большими, и, к сожалению, деньги на британца Джууби (кот, семья которого решила отказаться от него из-за дорогостоящей проблемы со здоровьем, подробнее мы рассказали его историю здесь - прим.ред.) мы еще не собрали до конца и осталось еще много неоплаченных счетов».