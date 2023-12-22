Рождественское чудо ⟩ Лапу отважного кота Пети все-таки удалось спасти

Добровольцы организации по спасению кошек Cats Help с начала ноября боролись за жизнь очень дружелюбного кота Пети, который чудом выжил после аварии и нападения собак. Накануне Рождества бедному коту улыбнулась удача и произошло целых два чуда.
Rus.Postimees в ноябре подробно рассказывал грустную историю очень дружелюбного кохтла-ярвеского кота, которого добровольцы в итоге назвали Петей. Одна из его задних лап была сломана настолько серьезно, что грозила ампутация. Но добровольцы не теряли надежды на то, что лапу удастся спасти, хотя шансов и было мало.
Во вторник, 19 декабря, Петя отправился в ветклинику Rannamõisa PetCity, где ему предстояла операция на лапе. Команда ветеринаров под руководством известного ортопеда Давида Саргасяна провела в операционной четыре часа. В итоге случилось первое рождественское чудо - лапку Пети удалось спасти.
«До последнего момента не было уверенности, можно ли будет спасти его лапу, ведь она была очень сильно повреждена и при этом было много рубцовой ткани. Мы уже практически смирились с тем, что Петя потеряет лапу, ведь ортопеды ветклиники Billy тоже так думали, но способный творить чудеса доктор Давид не сдался и нашел способ спасти лапу кота, - рассказали добровольцы Cats Help. - Сколько раз доктор Давид спасал жизни нашим котятам и лечил кошек с тяжелейшими ортопедическими травмами - сосчитать практически невозможно».
По словам спасителей кошек, для Пети нашли передержку, где его носили на руках и баловали до операции, и куда он вернется после стационара.
Петя пробудет в ветеринарной клинике Rannamõisa PetCity еще около недели. Там он проходит физиотерапию и специалисты следят за тем, как заживает лапа и проходит восстановление. «Операция - это одно, а будет ли работать лапа - зависит от самого Пети, от того, насколько он восстановится», - уточняют добровольцы.
Но на этом чудеса не заканчиваются.
Счет за операцию Пети составит около 800 евро. В эту сумму входят операция и неделя восстановления, лечения и физиотерапии.
«Те, кто хоть что-то знает о ценах на серьезные операции и машины скорой помощи, поймут, насколько это небольшая сумма, - говорят представители Cats Help. - Стоимость и без того сложных ортопедических операций обычно превышает тысячу евро, а с учетом затраченного времени и стоимости материалов цена такой операции могла бы быть около 1500 евро. Кроме того, плюс еще один день в стационаре, который в клинике неотложной помощи обычно стоит около 300 евро, без осмотров. То есть мы были уверены, что счет составит около 3000 евро, если не больше».
Но клиника Rannamõisa PetCity решила сделать Cats Help, Пете и всем, кто переживал за этого кота, рождественский подарок. Именно поэтому счет оказался намного меньше, чем предполагалось.
«Мы глубоко тронуты и благодарны. На сегодняшний день Пете пожертвовано около 2000 евро, из которых практически все израсходовано и даже немного не хватает. Счета за клиники Rannamõisa Petcity, Miki, Billy и Erivet на данный момент составляют 1600 евро, еще около 800 евро добавятся за операции и восстановление. Недостающие 400 евро мы покроем из пожертвований, полученных в декабре», - уточнили в Cats Help.
Если вы хотите помочь добровольцам Cats Help покрыть до конца расходы на Петю и дальше спасать животных, вы можете сделать перевод на их банковский счет:
Получатель: CATS HELP MTÜ
- SWED: EE742200221071322431
- SEB: EE091010220291056222
- LHV: EE767700771005347958
Ссылка для прямого пожертвования:
www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega
Пожертвование можно сделать и по телефону:
- 900 0020 - стоимость звонка - 5€
- 900 0001 - стоимость звонка - 10€
- 900 0021 - стоимость звонка - 25€
Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.