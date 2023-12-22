Рождественское чудо ⟩ Лапу отважного кота Пети все-таки удалось спасти

Но на этом чудеса не заканчиваются.

Счет за операцию Пети составит около 800 евро. В эту сумму входят операция и неделя восстановления, лечения и физиотерапии.

«Те, кто хоть что-то знает о ценах на серьезные операции и машины скорой помощи, поймут, насколько это небольшая сумма, - говорят представители Cats Help. - Стоимость и без того сложных ортопедических операций обычно превышает тысячу евро, а с учетом затраченного времени и стоимости материалов цена такой операции могла бы быть около 1500 евро. Кроме того, плюс еще один день в стационаре, который в клинике неотложной помощи обычно стоит около 300 евро, без осмотров. То есть мы были уверены, что счет составит около 3000 евро, если не больше».

Но клиника Rannamõisa PetCity решила сделать Cats Help, Пете и всем, кто переживал за этого кота, рождественский подарок. Именно поэтому счет оказался намного меньше, чем предполагалось.

«Мы глубоко тронуты и благодарны. На сегодняшний день Пете пожертвовано около 2000 евро, из которых практически все израсходовано и даже немного не хватает. Счета за клиники Rannamõisa Petcity, Miki, Billy и Erivet на данный момент составляют 1600 евро, еще около 800 евро добавятся за операции и восстановление. Недостающие 400 евро мы покроем из пожертвований, полученных в декабре», - уточнили в Cats Help.

Если вы хотите помочь добровольцам Cats Help покрыть до конца расходы на Петю и дальше спасать животных, вы можете сделать перевод на их банковский счет: Получатель: CATS HELP MTÜ SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958 Ссылка для прямого пожертвования: www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega Пожертвование можно сделать и по телефону: 900 0020 - стоимость звонка - 5€

900 0001 - стоимость звонка - 10€

900 0021 - стоимость звонка - 25€ Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.