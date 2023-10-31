Семья от него отказалась: добровольцы пытаются спасти жизнь семилетнего кота

На этой неделе в организацию Cats Help обратились с просьбой о помощи из ветклиники Rannamõisa Petcity, куда для эвтаназии привезли семилетнего британского короткошерстного кота Джууби. У него из-за цистита развилась непроходимость мочевого пузыря, и хотя до этого он несколько раз лечился, болезнь вернулась.

«Сама семья считала маленького ребенка в семье причиной, вызывающей стресс у Джууби, а общеизвестно, что стресс часто является причиной цистита у кошек. Однако на этот раз семья решила больше не лечить кота и решила усыпить его. Ветеринары Petcity не захотели пойти на это, поскольку считают, что у семилетнего кота впереди еще полжизни и он идеально подойдет для дома со спокойной обстановкой», - написали добровольцы организации в Facebook.

По словам волонтеров, британские кошки известны своим отличным характером. К сожалению, чтобы быть уверенными, что новой семье больше не придется иметь дело с циститом, было решено, что коту потребуется уретростомия. Это сложная и дорогостоящая операция, которая зачастую является единственным решением для котов с проблемами мочевого пузыря и стоимость которой вместе с лекарствами составляет 1000 евро.

«Это очень большая сумма для нас. Мольбам кошек о помощи, кажется, нет конца, и в этом месяце мы уже пришли на помощь 122 кошкам. Благодаря этому на наших счетах круглый ноль, - говорят волонтеры Cats Help MTÜ. - Мы очень надеемся, что те, кто нас поддерживают, не оставят нас в беде и мы сможем сохранить жизнь коту и сделать ему операцию». Кот также ждет предложения передержки и нового дома.