Семья от него отказалась: добровольцы пытаются спасти жизнь семилетнего кота

НКО Cats Help, занимающаяся спасением кошек, поделилась в соцсетях душераздирающей историей семилетнего кота Джууби, семья которого решила отказаться от него из-за дорогостоящей проблемы со здоровьем. Однако ветеринары верят, что кота еще ждет впереди долгая жизнь.
На этой неделе в организацию Cats Help обратились с просьбой о помощи из ветклиники Rannamõisa Petcity, куда для эвтаназии привезли семилетнего британского короткошерстного кота Джууби. У него из-за цистита развилась непроходимость мочевого пузыря, и хотя до этого он несколько раз лечился, болезнь вернулась.
«Сама семья считала маленького ребенка в семье причиной, вызывающей стресс у Джууби, а общеизвестно, что стресс часто является причиной цистита у кошек. Однако на этот раз семья решила больше не лечить кота и решила усыпить его. Ветеринары Petcity не захотели пойти на это, поскольку считают, что у семилетнего кота впереди еще полжизни и он идеально подойдет для дома со спокойной обстановкой», - написали добровольцы организации в Facebook.
По словам волонтеров, британские кошки известны своим отличным характером. К сожалению, чтобы быть уверенными, что новой семье больше не придется иметь дело с циститом, было решено, что коту потребуется уретростомия. Это сложная и дорогостоящая операция, которая зачастую является единственным решением для котов с проблемами мочевого пузыря и стоимость которой вместе с лекарствами составляет 1000 евро.
«Это очень большая сумма для нас. Мольбам кошек о помощи, кажется, нет конца, и в этом месяце мы уже пришли на помощь 122 кошкам. Благодаря этому на наших счетах круглый ноль, - говорят волонтеры Cats Help MTÜ. - Мы очень надеемся, что те, кто нас поддерживают, не оставят нас в беде и мы сможем сохранить жизнь коту и сделать ему операцию». Кот также ждет предложения передержки и нового дома.
Поддержать кота можно переводом:
Получатель: CATS HELP MTÜ
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
Пояснение: DZUUBI
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