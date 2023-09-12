В августе тысячи жителей Эстонии были потрясены историей собаки Вунтса, которой пришлось пережить нечто поистине ужасное, когда ее привязав к машине, протащили несколько километров. Однако никто не мог ожидать, чего сможет добиться этот отважный боец в течение следующего месяца.
Ошеломляющая сумма пожертвований и новое имя: читайте, как поживает Вунтс, завоевавший сердца читателей
Несмотря на то, что травмы Вунтса были очень серьезными, отважное животное сумело выжить, несмотря на них, и за время пребывания в клинике завоевало сердца тысяч читателей и поклонников, которые с нетерпением следили за его выздоровлением. Сегодня Вунтс уже живет в своем новом доме в Хаапсалу, и можно сказать, что у него началась совершенно новая жизнь.
Хейки Валнер, основатель группы спасения животных, посетил Вунтса в его новом доме в конце августа и написал на портале Loomaveeb, что знаменитый пес чувствует себя прекрасно: «Он ведет себя так, как будто всю свою жизнь провел именно в этом доме. Если сначала он ходил по пятам Мари-Лийзи (новая хозяйка - прим. ред.), то теперь он без ума от детей».
В новой семье у Вунца появилось и новое имя - теперь его зовут Вуди. Новое имя было выбрано, видимо, потому, что воспоминания о старом имени слишком болезненны.
Жертвователи были щедры
По словам Валнера, к концу августа на восстановление Вунтса, которому пришлось многое пережить, потратили более 8 500 евро, и нет сомнений, что каждая потраченная копейка окупилась с лихвой. По оценкам Валнера, собаке потребуется еще пара тысяч евро на лечение, поскольку нерв в одной из передних лап, скорее всего, поврежден и потребуется более сложное лечение.
Вунтс - настоящий боец, завоевавший сердца тысяч эстонцев. На его лечение было пожертвовано более 35 000 евро, причем первые 10 000 евро были собраны в течение нескольких часов после первого сообщения о происшествии.
Благодаря этим деньгам спасли не только жизнь Вунтсу, но и жизни всех других животных, которых группа будет спасать в будущем, поскольку некоммерческая организация, испытывавшая нехватку средств и приютов, до истории Вунтса была в отчаянии и, по словам Валнера, была очень близка к закрытию.
Вунтс также дал самому Валнеру новую мотивацию для продолжения спасения животных: «Мои глаза снова засияли, и последние пару недель у меня ощущение, как будто я молодой бог. У меня в голове миллион идей, и я хочу сделать для животных гораздо больше», - рассказал он на портале Loomaveeb.
Собаку лечили в клинике скорой помощи для животных, где он находился в течение 17 дней. Клиника также поделилась в социальных сетях списком того, что потребовалось для лечения Вунтса: так, ему потребовалось два переливания плазмы и одно переливание крови, он перенес пять операций по пластике ран, а его анализы крови проверялись не менее 12 раз. На Вунтса израсходовали 10 тюбиков Bepanthen, 15 тюбиков Vetramil, 30-40 упаковок марлевых прокладок, 60-70 рулонов бинтов и 65 упаковок ниток для зашивания ран.
Вунтс покорил и сердца читателей, и мы благодарим всех, кто следил за его судьбой. Вероятно, в скором времени мы еще услышим об этом сильном бойце!