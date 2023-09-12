Ошеломляющая сумма пожертвований и новое имя: читайте, как поживает Вунтс, завоевавший сердца читателей

Несмотря на то, что травмы Вунтса были очень серьезными, отважное животное сумело выжить, несмотря на них, и за время пребывания в клинике завоевало сердца тысяч читателей и поклонников, которые с нетерпением следили за его выздоровлением. Сегодня Вунтс уже живет в своем новом доме в Хаапсалу, и можно сказать, что у него началась совершенно новая жизнь.

Хейки Валнер, основатель группы спасения животных, посетил Вунтса в его новом доме в конце августа и написал на портале Loomaveeb, что знаменитый пес чувствует себя прекрасно: «Он ведет себя так, как будто всю свою жизнь провел именно в этом доме. Если сначала он ходил по пятам Мари-Лийзи (новая хозяйка - прим. ред.), то теперь он без ума от детей».

Вунтс с детьми в новой семье. Фото: Loomaveeb

В новой семье у Вунца появилось и новое имя - теперь его зовут Вуди. Новое имя было выбрано, видимо, потому, что воспоминания о старом имени слишком болезненны.

Вунц в полной мере наслаждается жизнью в своем новом доме. Фото: Loomaveeb

Жертвователи были щедры

По словам Валнера, к концу августа на восстановление Вунтса, которому пришлось многое пережить, потратили более 8 500 евро, и нет сомнений, что каждая потраченная копейка окупилась с лихвой. По оценкам Валнера, собаке потребуется еще пара тысяч евро на лечение, поскольку нерв в одной из передних лап, скорее всего, поврежден и потребуется более сложное лечение.