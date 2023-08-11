НЕМЫСЛИМО ⟩ В Харьюмаа машина волокла за собой собаку: неизвестно, как долго длились ее мучения

В четверг около половины шестого вечера в деревне Руйла, Харьюмаа, участники движения стали свидетелями ужасающего зрелища: позади одного из автомобилей была привязана собака, она волочилась за машиной, словно мешок с картошкой. Чудом собаке удалось выжить, и сейчас она борется за свою жизнь в клинике.
«Сначала думали, что собака уже мертва, потому что она не оказывала никакого сопротивления. Другие участники движения также подавали сигналы водителю, чтобы тот остановился, и в конце концов это произошло. Невероятно, но сильно пострадашая собака поднялась и даже смогла какое-то время стоять на лапах без посторонней помощи», - написал спасатель животных Хейки Валнер на сайте Loomaveeb.
Водитель скрылся
О тревожном инциденте и возможном жестоком обращении с животными также сообщили в Центр тревоги, и уже через несколько минут на место происшествия прибыл полицейский патруль. К сожалению, к тому моменту водитель вместе с собакой уже уехали, однако полиции удалось найти их в соседней деревне. Кровавый след во дворе хутора привел к сараю, где беспомощно лежала несчастная собака.
Видео с места происшествия:
Хозяева сообщили, что местный ветеринар должен приехать и осмотреть собаку около семи часов. Однако полицейских это не устроило, ведь собаке срочно требовалась помощь. По словам Валнера, полицейские самостоятельно погрузили собаку в свою служебную машину и отвезли ее в Ветеринарную клинику скорой помощи в Мустамяэ. «Снимаю шляпу, такое случается не каждый день, и эта собачка обязана им своей жизнью, потому как вряд ли бы этот местный ветеринар смог бы предложить хоть что-то, кроме смертельного укола», - добавил Валнер.
Увиденное шокировало даже врачей
Полицейские передали собаку в группу спасения животных, и организация гарантировал оплату медицинских расходов. Врачи приступили к работе, и многие из них никогда не видели ничего подобного в своей практике - кожа была буквально стерта до дыр - были видны кости. Собака также потеряла много крови, что могло означать серьезное повреждение артерии или вены. О возможных переломах пока ничего не известно, поскольку в первую очередь было необходимо стабилизировать состояние животного, а рентгеновские снимки будут сделаны только тогда, когда непосредственной угрозы жизни уже не будет.
«Это было действительно ужасное зрелище, и поэтому большинство фотографий и видеозаписей не будут обнародованы - слабонервные упадут в обморок, а тех, кто покрепче, наверное, начнет тошнить. Все это мелочи по сравнению с тем, что сейчас чувствует эта собака. Закройте глаза и представьте себя на ее месте, волочащуюся за машиной так, что кожу раздирает и жжет», - написал Валнер.
Утверждается, что водитель якобы не знал, что собака была привязана к машине
Насколько известно Валнеру, собаке по кличке Вунтс 7 месяцев. Чип не ставили и, по предварительным данным, прививки не делали, что многое говорит о владельцах.
«82-летний мужчина, управлявший автомобилем, якобы не знал, что собака привязана позади автомобиля. Семья не сочла необходимым оказать оперативную первую помощь или не смогла этого сделать. Лечение и восстановление будут дорогими и долгими. То, вернется ли Вунтс в ту же семью и будет ли Группа спасения животных просить о возбуждении уголовного дела, станет ясно только после того, как я поговорю со всеми сторонами», - сказал Валнер.
Вальнер пообещал всячески информировать людей о самочувствии и процессе выздоровления Вунтс, а также сообщил о том, что в моменте Группа спасения животных дала напрасное обещание, поскольку у них на счету не оказалось нужной суммы. «Но тут можете прийти на помощь и все вы, и я прошу вас сжалиться над этой молодой собачкой, у которой впереди еще долгая жизнь, и дать ей еще один шанс. Спасибо от Вунтс! Спасибо от меня!», - добавил Валнер.
Помогите Вунтс в борьбе за жизнь
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
Текст пояснения платежа: «Vuntsi ravikulud»
Пожертвование Loomapäästegrupp MTÜ можно сделать по телефону:
900 1313 (сумма пожертвования - 5 евро)
900 1414 (сумма пожертвования - 10 евро)
900 2323 (сумма пожертвования - 25 евро)
Валнер выразил благодарность Группе спасения животных и Кристеру Кивилайду, которые, увидев находящуюся в беспомощном положении Вунтс, немедленно вмешались и начали искать возможность для оказания помощи. Полиция также поблагодарила экипаж патруля 3273, которые сделали гораздо больше того, что входит в их должностные обязанности и буквально спасли этой собаке жизнь.