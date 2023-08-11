НЕМЫСЛИМО ⟩ В Харьюмаа машина волокла за собой собаку: неизвестно, как долго длились ее мучения

«Это было действительно ужасное зрелище, и поэтому большинство фотографий и видеозаписей не будут обнародованы - слабонервные упадут в обморок, а тех, кто покрепче, наверное, начнет тошнить. Все это мелочи по сравнению с тем, что сейчас чувствует эта собака. Закройте глаза и представьте себя на ее месте, волочащуюся за машиной так, что кожу раздирает и жжет», - написал Валнер.

Утверждается, что водитель якобы не знал, что собака была привязана к машине

Насколько известно Валнеру, собаке по кличке Вунтс 7 месяцев. Чип не ставили и, по предварительным данным, прививки не делали, что многое говорит о владельцах.

«82-летний мужчина, управлявший автомобилем, якобы не знал, что собака привязана позади автомобиля. Семья не сочла необходимым оказать оперативную первую помощь или не смогла этого сделать. Лечение и восстановление будут дорогими и долгими. То, вернется ли Вунтс в ту же семью и будет ли Группа спасения животных просить о возбуждении уголовного дела, станет ясно только после того, как я поговорю со всеми сторонами», - сказал Валнер.

Вальнер пообещал всячески информировать людей о самочувствии и процессе выздоровления Вунтс, а также сообщил о том, что в моменте Группа спасения животных дала напрасное обещание, поскольку у них на счету не оказалось нужной суммы. «Но тут можете прийти на помощь и все вы, и я прошу вас сжалиться над этой молодой собачкой, у которой впереди еще долгая жизнь, и дать ей еще один шанс. Спасибо от Вунтс! Спасибо от меня!», - добавил Валнер.

Помогите Вунтс в борьбе за жизнь Loomapäästegrupp MTÜ EE437700771003183318 Текст пояснения платежа: «Vuntsi ravikulud» Пожертвование Loomapäästegrupp MTÜ можно сделать по телефону: 900 1313 (сумма пожертвования - 5 евро) 900 1414 (сумма пожертвования - 10 евро) 900 2323 (сумма пожертвования - 25 евро) Вунтс в Ветеринарной клинике скорой помощи. Фото: Loomaveeb