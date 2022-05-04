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Сумма вознаграждения за помощь в поиске убившего аистов садиста выросла

Järva Teataja
Сумма вознаграждения за помощь в поиске убившего аистов садиста выросла
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Рано утром в воскресенье, 1 мая у дороги из Тюри в Вяэтса были убиты семь, а, возможно, и восемь взрослых белых аистов. Экспертиза, проведенная в Ветеринарной клинике Тартуского университета естественных наук, подтвердила, что семь аистов были убиты из огнестрельного оружия, пишет Järva Teataja.

Член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг рассказала, что люди были настолько возмущены и шокированы произошедшим, что один мужчина объявил награду в размере 500 евро лицу, чья зацепка поможет найти преступника.

«Если кто-то хочет еще больше увеличить сумму награды, он может сделать это, переведя деньги на счет Эстонского общества дикой природы EE952200221067573100, указав в пояснении «поймать садиста», — сказал он.

К утру среды, 4 мая люди пожертвовали уже 1000 евро, чтобы увеличить вознаграждение.

EESTI METSLOOMAÜHING

EE952200221067573100

SWIFT/BIC kood: HABAEE2X

Пояснение: "Sadisti tabamiseks!"

Если вы нашли убитую птицу, об этом следует сообщить в Департамент окружающей среды по телефону 1247 и указать местонахождение гнезда как можно точнее. Однако прежде чем звонить, следует убедиться, что вызов оправдан. В данный период аисты могут временно покидать гнезда для поиска пищи.

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