Сумма вознаграждения за помощь в поиске убившего аистов садиста выросла

Член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг рассказала, что люди были настолько возмущены и шокированы произошедшим, что один мужчина объявил награду в размере 500 евро лицу, чья зацепка поможет найти преступника.

«Если кто-то хочет еще больше увеличить сумму награды, он может сделать это, переведя деньги на счет Эстонского общества дикой природы EE952200221067573100, указав в пояснении «поймать садиста», — сказал он.

К утру среды, 4 мая люди пожертвовали уже 1000 евро, чтобы увеличить вознаграждение.

EESTI METSLOOMAÜHING EE952200221067573100 SWIFT/BIC kood: HABAEE2X Пояснение: "Sadisti tabamiseks!"