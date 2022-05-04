Рано утром в воскресенье, 1 мая у дороги из Тюри в Вяэтса были убиты семь, а, возможно, и восемь взрослых белых аистов. Экспертиза, проведенная в Ветеринарной клинике Тартуского университета естественных наук, подтвердила, что семь аистов были убиты из огнестрельного оружия, пишет Järva Teataja.
Сумма вознаграждения за помощь в поиске убившего аистов садиста выросла
Член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг рассказала, что люди были настолько возмущены и шокированы произошедшим, что один мужчина объявил награду в размере 500 евро лицу, чья зацепка поможет найти преступника.
«Если кто-то хочет еще больше увеличить сумму награды, он может сделать это, переведя деньги на счет Эстонского общества дикой природы EE952200221067573100, указав в пояснении «поймать садиста», — сказал он.
К утру среды, 4 мая люди пожертвовали уже 1000 евро, чтобы увеличить вознаграждение.
EESTI METSLOOMAÜHING
EE952200221067573100
SWIFT/BIC kood: HABAEE2X
Пояснение: "Sadisti tabamiseks!"
Если вы нашли убитую птицу, об этом следует сообщить в Департамент окружающей среды по телефону 1247 и указать местонахождение гнезда как можно точнее. Однако прежде чем звонить, следует убедиться, что вызов оправдан. В данный период аисты могут временно покидать гнезда для поиска пищи.