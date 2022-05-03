Рано утром в воскресенье, 1 мая у дороги из Тюри в Вяэтса были убиты семь взрослых белых аистов. Экспертиза, проведенная в Ветеринарной клинике Тартуского университета естественных наук, подтвердила, что все аисты были убиты из огнестрельного оружия, пишет Järva Teataja.
Для подписчиков
Жизни семи аистов точно отнял человек: за помощь в поимке садиста объявлена награда
Жизни семи аистов точно отнял человек: за помощь в поимке садиста объявлена награда
В понедельник, 2 мая поступили новые сообщения, что были убиты еще аисты, и на эти случаи отреагировал Департамент окружающей среды возбуждением расследования.