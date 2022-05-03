Жизни семи аистов точно отнял человек: за помощь в поимке садиста объявлена награда

В понедельник, 2 мая поступили новые сообщения, что были убиты еще аисты, и на эти случаи отреагировал Департамент окружающей среды возбуждением расследования.

Окружной прокурор Мерике Лугна заявила, что по этому вопросу было возбуждено уголовное дело за нарушение требований по использованию или охране охраняемого природного объекта в соответствии с § 357 (1) Уголовного кодекса, если охраняемому природному объекту был причинен значительный ущерб. «Производство ведет Департамент окружающей среды, руководит делом прокуратура. Поскольку это экологическое преступление, производство ведет прокурор Индрек Калда», — уточнил он.