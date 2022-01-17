Умер легендарный пес Жорик

Жорик прожил яркую и полную событий жизнь: в октябре 2020 года в Пыхья-Таллинне открылся памятника, посвященный легендарному псу Жорику и всем бездомным животным Эстонии.

В новогоднюю ночь Жорик очень испугал заботящуюся о нем семью Виктории Гери: пес не ел уже третий день и лежал в состоянии полной апатии. Один глаз покраснел и опух. Жорика срочно доставили в Клинику скорой помощи для животных, писал Rus.Postimees в начале января.

На месте стало понятно, что своими силами он из этого состояния не выберется, и люди должны протянуть ему руку помощи. И снова Жорик выскочил из лап смерти и уже на следующий день отправился домой на собственных лапах.

Жорик. ФОТО: Heiki Valner / Facebook

«Он уже старый, и возможности ветеринаров неизбежно заканчиваются», - признала заботящаяся о нем ветеринар, доктор Лаура-Лийс Мик и добавила, что у Жорика бактериальное воспаление мочевого пузыря, изменения уже имеются в одной почке. Состояние печени и мочевого пузыря являются нормальными для его возраста.

Опухолей врачи не обнаружили, и поначалу Жорика пришлось кормить принудительно. Все это помогло и уже на следующий день пожилой ветеран показал, что просто так сдаваться не собирается.

Жорик жил под Маарду у Виктории. Ирина Минщикова — женщина, которая заботилась о Жорике в Каламая, каждую неделю привозила ему свежее мясо с рынка, поскольку старичок ничего другого есть не хотел. Все связанные с содержанием Жорика расходы, согласно договоренности, покрывали Loomapäästegrupp MTÜ.