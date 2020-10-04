Фото ⟩ В Таллинне открыли памятник легендарному псу Жорику

Сегодня, 4 октября, в Пыхья-Таллинне прошло открытие памятника, посвященного легендарному псу Жорику и всем бездомным животным Эстонии.
Памятник, который установили на собранные Loomapäästegrupp MTÜ пожертвования, расположен у торгового центра Arsenal в Пыхья-Таллинне. Последние годы Жорик именно там проводил большую часть времени.
«Мы изготавливали скульптуру Жорика из глины по его фотографии. К скульптуре мы добавили фигуру кота, поскольку у Жорика много таких друзей и он их любит», - рассказал ранее скульптор Кайн Резев.
Жорик - легендарная собака, поскольку именно он считается последним бродячим псом Таллинна. Более 10 лет он прожил на улице в районе Ситси-Каламая, а сейчас находится на передержке Группы спасения животных, где ему обеспечены до конца его дней лечение и корм. Подробнее его историю читайте здесь.