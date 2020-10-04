Фото ⟩ В Таллинне открыли памятник легендарному псу Жорику

Памятник, который установили на собранные Loomapäästegrupp MTÜ пожертвования, расположен у торгового центра Arsenal в Пыхья-Таллинне. Последние годы Жорик именно там проводил большую часть времени.

«Мы изготавливали скульптуру Жорика из глины по его фотографии. К скульптуре мы добавили фигуру кота, поскольку у Жорика много таких друзей и он их любит», - рассказал ранее скульптор Кайн Резев.