Во Франции выяснят, могут ли служебные собаки по запаху найти больных COVID-19

Проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школы ветеринарии.

Организаторы эксперимента поясняют, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае если это так, можно научить собак выявлять заболевших. Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый "инструмент" для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.