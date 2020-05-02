Сб, 2.05.2020
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  • Во Франции выяснят, могут ли служебные собаки по запаху найти больных COVID-19

Во Франции выяснят, могут ли служебные собаки по запаху найти больных COVID-19

Служебная собака. Фото иллюстративное.

ФОТО: Lõuna prefektuur / Facebook

Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, их цель - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу газета Le Figaro.

Проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школы ветеринарии.

Организаторы эксперимента поясняют, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае если это так, можно научить собак выявлять заболевших. Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый "инструмент" для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.

Ранее мы писали, что британская благотворительная организация Medical Detection Dogs пытается сделать то же самое: установить, способны ли собаки на диагностику COVID-19. Исследование ведется в сотрудничестве с учеными из Лондонской медицинской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета. За основу взяты предыдущие исследования о способностях собак унюхать малярию, исходя из теории, что у каждой болезни свой запах.

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