Британцы пытаются научить собак чуять COVID-19

Организация Medical Detection Dogs пытается установить, способны ли собаки на диагностику. Исследование ведется в сотрудничестве с учеными из Лондонской медицинской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета. За основу взяты предыдущие исследования о способностях собак унюхать малярию, исходя из теории, что у каждой болезни свой запах.

Организация начала подготовку собак к дрессировке еще шесть недель назад, чтобы поскорее добиться результатов и ограничить распространение эпидемии.

Medical Detection Dogs ранее тренировало собак на вынюхивание рака в пробе, взятой у пациента, а также болезни Паркинсона и бактериальных инфекций.

Поскольку собаки реагируют на малейшие изменения температуры тела, то могут понять, что у человека жар, пишет AFP.