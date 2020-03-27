Британцы пытаются научить собак чуять COVID-19

Британская благотворительная организация пытается в сотрудничестве с учеными выяснить, могут ли собаки распознавать запах болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом.
Организация Medical Detection Dogs пытается установить, способны ли собаки на диагностику. Исследование ведется в сотрудничестве с учеными из Лондонской медицинской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета. За основу взяты предыдущие исследования о способностях собак унюхать малярию, исходя из теории, что у каждой болезни свой запах.
Организация начала подготовку собак к дрессировке еще шесть недель назад, чтобы поскорее добиться результатов и ограничить распространение эпидемии.
Medical Detection Dogs ранее тренировало собак на вынюхивание рака в пробе, взятой у пациента, а также болезни Паркинсона и бактериальных инфекций.
Поскольку собаки реагируют на малейшие изменения температуры тела, то могут понять, что у человека жар, пишет AFP.
«Мы в принципе уверены, что собаки могут определять COVID-19», - сказала основатель Medical Detection Dogs и руководитель Клэр Гест.