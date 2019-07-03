В Эстонии обнаружили необычных существ: местные ученые придумывают им название

На латинском языке принадлежащее к многощетинистым червям существо называется Laonome xeprovala, где xeprovala означает неожиданное появление. По словам морского биолога Йонне Котта, это название уже указывает на необычность животного, а в Эстонии новые, абсолютно неизвестные виды не появлялись уже несколько сотен лет. Loanome — является отсылкой к известному персонажу греческой мифологии.

Котта говорит, что новое название вида может отражать это латинское значение и в идеале состоять из двух частей: двух отдельных слов или разделенных дефисом.

Предложить название на эстонском языке для нового вида могут все желающие. Для этого свой вариант на эстонском языке надо оставить в комментариях под постом Postimees в Facebook. Все варианты будут переданы ученым Эстонского морского института.