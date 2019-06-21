Фото: на эстонском пляже нашли необычных существ

Ведущий ученый Эстонского морского института Йонне Котта объяснил, что данные червеобразные существа в Эстонии появлялись до сих пор только в Пярнуском заливе. Впервые пару лет назад. В то же время это один из самых многочисленных представителей зообентоса (донной фауны) в мире.

По его словам, очень сложно предсказать, какое влияние этот чужеземный вид может оказать. «В Пярну эти существа, видимо, прибыли в корабельных емкостях с балластной водой», - говорит ученый.

Но червяки с устрашающим видом не представляют опасности для здоровья человека.