Самые позитивные новости о животных в уходящем году

В июне власти Болгарии приговорили к смерти корову по имени Пенка за то, что она перешла границу с Сербией. Владельцу запретили возвращать животное домой, ссылаясь на регуляции Европейского союза. Однако широкая общественность была возмущена этим до предела, в движении в защиту Пенки приняли участие такие звезды как, например, сэр Пол Маккартни. Более 30 000 интернет-пользователей подписали петицию против усыпления коровы. Под таким напором власти сдались и помиловали Пенку.

Мыши в очередной раз оправдали звание вредителей – они забрались в банкомат в Индии и сгрызли 1,5 млн евро. Инцидент произошел в городе Тинсукия, штат Ассам. Банкомат, принадлежащий Государственному банку Индии, перестал работать 20 мая. Спустя несколько недель, 11 июня, сотрудники решили открыть и проверить аппарат изнутри. Оказалось, что большое количество денег было уничтожено мышами. Новость, конечно, не позитивная, но уж очень смешная.

Между тем, волонтер Эстонского общества защиты животных уже второй год ищет приключений в Австралии. Весной Катри вместе с друзьями начали работать на хлопковом заводе, а жить в интересном месте недалеко от работы. Интересно оно тем, что большую часть времени жильцы проводят на открытом воздухе. Конечно, было ожидаемо, что общаться с местными животными ребята будут тесно, но никто не мог подумать, что одна лиса станет регулярной гостьей и будет с удовольствием разделять с людьми ужин.

Впервые увидев новых людей, лиса вела себя осторожно, все смотрела издалека. С каждым разом она все больше смелела и, в конце концов, стала регулярно захаживать к друзьям. Животное приходит обычно к ужину, особое приглашение лисице не нужно – она точно знает, когда садятся за стол. Как правило, после начала трапезы кто-то из ребят вдруг обнаруживает рядом с собой рыжую гостью, терпеливо дожидающуюся своей порции. И если раньше, получив еду, зверек убегал и ел в одиночестве, то теперь он спокойно берет угощение из рук, и при случае может забраться передними лапами на руки к человеку.

Футбольный болельщик из Перу Рикардо Лазо стал известен на весь мир после ЧМ по футболу. Он вернулся в Россию, чтобы забрать бездомную собаку Бусинку, которую спас во время соревнований в Сочи. При первой встрече болельщик не смог вывезти собаку из-за отсутствия необходимых документов.

Ролик с псом-миротворцем, который не позволил подраться котам, стал хитом интернета. Видео опубликовал на своей странице в Twitter очевидец инцидента. На кадрах видно, как один кот подкрадывается к другому. Оба были готовы к схватке, которой, казалось, не избежать. Но в ход событий вмешался золотистый ретривер. Пес аккуратно взял кота за ошейник и оттянул в сторону.