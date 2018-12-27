Самые позитивные новости о животных в уходящем году

Уходящий год был богат на события из мира животных, и Rus.Postimees решил вспомнить самые позитивные и забавные новости рубрики «Барбос».
В июне власти Болгарии приговорили к смерти корову по имени Пенка за то, что она перешла границу с Сербией. Владельцу запретили возвращать животное домой, ссылаясь на регуляции Европейского союза. Однако широкая общественность была возмущена этим до предела, в движении в защиту Пенки приняли участие такие звезды как, например, сэр Пол Маккартни. Более 30 000 интернет-пользователей подписали петицию против усыпления коровы. Под таким напором власти сдались и помиловали Пенку.
Мыши в очередной раз оправдали звание вредителей – они забрались в банкомат в Индии и сгрызли 1,5 млн евро. Инцидент произошел в городе Тинсукия, штат Ассам. Банкомат, принадлежащий Государственному банку Индии, перестал работать 20 мая. Спустя несколько недель, 11 июня, сотрудники решили открыть и проверить аппарат изнутри. Оказалось, что большое количество денег было уничтожено мышами. Новость, конечно, не позитивная, но уж очень смешная.
Между тем, волонтер Эстонского общества защиты животных уже второй год ищет приключений в Австралии. Весной Катри вместе с друзьями начали работать на хлопковом заводе, а жить в интересном месте недалеко от работы. Интересно оно тем, что большую часть времени жильцы проводят на открытом воздухе. Конечно, было ожидаемо, что общаться с местными животными ребята будут тесно, но никто не мог подумать, что одна лиса станет регулярной гостьей и будет с удовольствием разделять с людьми ужин.
Впервые увидев новых людей, лиса вела себя осторожно, все смотрела издалека. С каждым разом она все больше смелела и, в конце концов, стала регулярно захаживать к друзьям. Животное приходит обычно к ужину, особое приглашение лисице не нужно – она точно знает, когда садятся за стол. Как правило, после начала трапезы кто-то из ребят вдруг обнаруживает рядом с собой рыжую гостью, терпеливо дожидающуюся своей порции. И если раньше, получив еду, зверек убегал и ел в одиночестве, то теперь он спокойно берет угощение из рук, и при случае может забраться передними лапами на руки к человеку.
Футбольный болельщик из Перу Рикардо Лазо стал известен на весь мир после ЧМ по футболу. Он вернулся в Россию, чтобы забрать бездомную собаку Бусинку, которую спас во время соревнований в Сочи. При первой встрече болельщик не смог вывезти собаку из-за отсутствия необходимых документов.
Ролик с псом-миротворцем, который не позволил подраться котам, стал хитом интернета. Видео опубликовал на своей странице в Twitter очевидец инцидента. На кадрах видно, как один кот подкрадывается к другому. Оба были готовы к схватке, которой, казалось, не избежать. Но в ход событий вмешался золотистый ретривер. Пес аккуратно взял кота за ошейник и оттянул в сторону.
Талантливые чихуахуа из Эстонии тоже стали звездами. Четвероногие члены Союза друзей чихуахуа – поистине талантливые собаки, которые умеют выполнять различные трюки и не стесняются демонстрировать их на камеру. Собаки тренировались несколько лет, чтобы так выступать. Ролики с их участием очень популярны в интернете – за четыре дня новое видео собрало более 15 000 просмотров, а самый популярный ролик увидели 4,3 млн человек.
Весь мир облетела новость из Италии. В городе Катанья магазин IKEA помимо продажи мебели взял на себя благотворительную миссию – помогать тем, кто сам себе помочь не может. В магазине получили убежище собаки, у которых нет дома. Жительница города Мартине Тациа одним холодным осенним днем решила купить мебель и к своему большому удивлению увидела в углу магазина несколько спящих собак. Выяснилось, что это местные бездомные животные, и руководство магазина решило дать им убежище в холодное время года.
В уходящем году было много новостей о лохматых героях – служебных и рабочих собаках, которые каждый день стоят на страже порядка и помогают людям.
Так, например, почетный титул «Лапа года» получил служебный пес Департамента полиции и погранохраны (ДПП) по кличке Ведур, который в июне спас жизнь пропавшей в Тарту пожилой женщины.
Специальный приз получила собака-помощник по кличке Амми, которая отлично заботится о здоровье своей хозяйки, страдающей гемофилией.
«Барбос» писал о том, что в команду работников Таллиннской тюрьмы входят не только люди: хвостатый сторож по имени Рой 11 сентября отметил свой день рождения – ему исполнился год. Несмотря на молодой возраст, Рой уже успел проявить себя как большой молодец, помимо работы охранником он находит время посещать семинары по карьере в тюрьме.
По словам напарницы Ройя Анники, с четвероногим коллегой ей никогда не бывает скучно – он всегда найдет, чем удивить.
Несколько раз выигравший титул лучшего четвероногого служителя обществу Эстонии, пес по кличке Мачо также широко отмечал свой день рождения в этом году, ему исполнилось девять лет.
Мачо годами показывал отличные результаты в самой разной работе, и спектр его возможностей весьма широк: он может работать в патруле, заниматься поиском вещей и людей, а также обучен как охранная собака.
Однако, пушистые сотрудники полиции не только празднуют, они и работают: 16 октября, находящийся в состоянии опьянения 33-летний водитель проигнорировал указания полицейских к остановке и пытался скрыться от патруля в лесу. Нарушителя задержал служебный пес Раквереского отделения полиции Начо.
Ночью внимание полицейских в городе Кунда странным стилем езды привлек автомобиль Volkswagen Passat. У полицейских возникло подозрение, что за рулем может находиться нетрезвый водитель, и автомобилю был дан приказ остановиться. Водитель проигнорировал указание полицейских и пытался скрыться. Примерно десять минут нарушитель уходил от преследования, затем сбил дорожный знак, из-за чего лопнула шина его автомобиля. Водитель бросил машину, в которой находился пассажир, и убежал в лес.
Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Рейго Логинов сказал, что хотя на место происшествия служебный пес Начо прибыл примерно через час, он тут же взял след. «Начо и кинолог Рауль Бамберг шли по следу примерно два километра, после чего собака подала знак, что кто-то может находиться поблизости, – рассказал Логинов. - Полицейские приказали мужчине выйти из укрытия, на что он не отреагировал. Через пару минут его задержал Начо. Нарушитель пытался ударить собаку, но это ему не удалось».
А вот у полицейского пса Рико 7 декабря был последний рабочий день. Хвостатый полицейский прослужил на благо страны целых восемь лет. В благодарность за службу Рико был премирован почетной табличкой и игрушкой. Рико – большой и спокойный немец, который за свою карьеру задержал воров кабелей, прятавшихся в лесу, нашел мужчину, который отправился в лес чтобы совершить самоубийство, а также задержал преступника, угрожавшего продавцу в магазине предметом, похожим на оружие.
Самый длинный поиск в работе Рико был в 2014 году в волости Куусалу, когда он учуял запах вора, укравшего моторную лодку. Злоумышленника пес догнал через полтора километра.
Рико – пример для подражания, который с честью вышел на заслуженную пенсию.
Есть в рядах полиции Эстонии и лохматое пополнение: бандиты, трепещите! Новым напарником проводника служебных собак Пыхьяской префектуры стала родившаяся в Эстонии немецкая овчарка по кличке Глок, а в Ляэнеской префектуре к работе приступит прибывший из Латвии щенок по имени Шлос.
Помимо полицейских и тюремных собак на благо людей работают и собаки-помощники. На протяжении семи лет в нашей стране действует Центр собак-помощников, где тренеры обучают собак-поводырей и собак-помощников в движении. Его основательница и главный тренер Ану Локке рассказала порталу Rus.Postimees о Центре, его четвероногих учениках и проблемах, с которыми сталкивается эта организация в своей работе.
Собака-поводырь умеет обходить препятствия (причем так, чтобы самой быть между хозяином и препятствием), находить пешеходный переход, дверь, скамейку, лестницу, поднимать оброненные владельцем вещи и многое другое. Кстати, поводыря прохожим гладить строго запрещено – собака не должна отвлекаться от работы и искать внимания окружающих.
Пожалуй, самыми позитивными новостями рубрики «Барбос» можно назвать вести о бывших приютских животных, которые в этом году нашли новые дома.
Работники приюта говорят, что у Чоко нет недостатков, и она станет настоящим счастьем для своей новой семьи, в которую уехала во второй половине этого года.
Четырехлетний Волли – большой веселый пес, который ждал своих новых хозяев в приюте Loomade hoiupaik на Синиребазе, 24. Наконец-то ему улыбнулась удача!
В приют для животных Loomade hoiupaik красивый пес по имени Бран поступил из Маарду в начале марта нынешнего года. К радости работников приюта и редакции Rus.Postimees, новый год Бран встретит в кругу семьи.
Два брата – Терри и Поттер остались без семьи, когда их пожилые хозяева уехали в дом по уходу. Спустя всего несколько часов после публикации статьи о поиске новых хозяев, нашлись люди, которым собаки запали в душу, и братья уехали в свой новый дом.
Семимесячный Пушкин попал в приют Grey Dogs в конце июня. Его привязали и бросили, но к счастью, щенок попался на глаза людям и был спасен. По словам работников приюта, у собаки явно тяжелое прошлое, возможно, его били: поначалу Пушкин боялся людей, резких движений и рычал. По прошествии времени оказалось, что пес – добряк каких поискать, любит внимание и ласку, абсолютно не агрессивен. Теперь Пушкин радует новых хозяев своим прекрасным характером и наслаждается жизнью домашней собаки.
«Барбос» поздравляет читателей с наступающим новым годом и желает, чтобы в 2019-м новости о животных были только позитивными!