Гнездование лесных птиц продолжается: период тишины в лесу стоит продлить

Начало лета выдалось дождливым и холодным, что значительно сказалось на сроках гнездования птиц, и у многих видов начало этого процесса в нынешнем году существенно задержалось по сравнению с обычным.
Поэтому Эстонское орнитологическое общество обращает внимание на то, что, хотя RMK и Департамент окружающей среды завершают поддерживать и контролировать период покоя в лесу 30 июня, разумнее было бы возобновлять лесозаготовительные работы во второй половине июля или, еще лучше, в августе - так удастся минимизировать вред для гнездящихся птиц.
«У многих видов, таких как перепелятник, горихвостка-чернушка и крапивник, в гнездах все еще лежат яйца или только что вылупившиеся птенцы, и пройдет еще не одна неделя, прежде чем молодняк сможет подняться на крыло и сам спастись от вырубки леса», - рассказывает руководитель орнитологического общества Каарел Выханду, описывая нынешнюю ситуацию с гнездованием в наших лесах.
Согласно закону о защите природы запрещено намеренно убирать гнезда, уничтожать и повреждать гнезда и яйца диких птиц. Кроме того, в этот период запрещено намеренно беспокоить птиц, особенно во время гнездования и выкармливания потомства.
Чтобы не причинять вреда гнездящимся птицам и не уничтожать их гнезда и потомство в ходе вырубки, в этом году разумно отложить лесозаготовительные работы как минимум до 15 июля.
Природа не сверяет свои процессы с календарем, и гнездование птиц также не привязано к определенной дате, поэтому природоохранные и экологические организации обратились к министру по делам климата с открытым письмом с просьбой внести изменения в закон о защите природы. Они предлагают установить ограничения на лесозаготовку во всех хозяйственных лесах Эстонии на период с 15 апреля по 15 июля, а в охраняемых зонах - с 15 марта по 31 августа.