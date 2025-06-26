Гнездование лесных птиц продолжается: период тишины в лесу стоит продлить

Поэтому Эстонское орнитологическое общество обращает внимание на то, что, хотя RMK и Департамент окружающей среды завершают поддерживать и контролировать период покоя в лесу 30 июня, разумнее было бы возобновлять лесозаготовительные работы во второй половине июля или, еще лучше, в августе - так удастся минимизировать вред для гнездящихся птиц.

«У многих видов, таких как перепелятник, горихвостка-чернушка и крапивник, в гнездах все еще лежат яйца или только что вылупившиеся птенцы, и пройдет еще не одна неделя, прежде чем молодняк сможет подняться на крыло и сам спастись от вырубки леса», - рассказывает руководитель орнитологического общества Каарел Выханду, описывая нынешнюю ситуацию с гнездованием в наших лесах.

Согласно закону о защите природы запрещено намеренно убирать гнезда, уничтожать и повреждать гнезда и яйца диких птиц. Кроме того, в этот период запрещено намеренно беспокоить птиц, особенно во время гнездования и выкармливания потомства.

Чтобы не причинять вреда гнездящимся птицам и не уничтожать их гнезда и потомство в ходе вырубки, в этом году разумно отложить лесозаготовительные работы как минимум до 15 июля.