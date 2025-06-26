Ветеринарный сертификат больше не обязателен для ввоза лошадей в четыре страны

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания договорились о взаимном исключении, согласно которому для краткосрочных поездок на конные мероприятия в этих странах ветеринарный сертификат на лошадь не требуется.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии начал переговоры об аналогичном исключении для Эстонии в прошлом году. К конным мероприятиям относятся соревнования, выставки, культурные события и другие схожие мероприятия.

При отсутствии ветеринарного сертификата владельцу лошади необходимо соблюдать ряд условий:

Лошадь должна выезжать с места ее официальной регистрации (хозяйства), куда она должна вернуться в течение 10 дней;

У лошади должен быть при себе идентификационный документ (паспорт), действующий на протяжении всей жизни животного;

Поездка должна быть на одно конкретное мероприятие, такое как соревнование, выставка или культурное событие;

Лошадь должна соответствовать общим требованиям к здоровью, установленным законодательством (аналогичным тем, что предусмотрены для ветеринарного сертификата);

Перед поездкой владелец обязан заполнить и подписать коммерческий документ (DOCOM) в системе TRACES NT.