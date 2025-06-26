Ветеринарный сертификат больше не обязателен для ввоза лошадей в четыре страны

С 1 мая при соблюдении определенных условий лошади из Эстонии могут отправляться на конные мероприятия в Финляндию и Норвегию без ветеринарного сертификата. С 2026 года такое исключение начнет действовать и в отношении Швеции и Дании.
Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания договорились о взаимном исключении, согласно которому для краткосрочных поездок на конные мероприятия в этих странах ветеринарный сертификат на лошадь не требуется.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии начал переговоры об аналогичном исключении для Эстонии в прошлом году. К конным мероприятиям относятся соревнования, выставки, культурные события и другие схожие мероприятия.
При отсутствии ветеринарного сертификата владельцу лошади необходимо соблюдать ряд условий:
Лошадь должна выезжать с места ее официальной регистрации (хозяйства), куда она должна вернуться в течение 10 дней;
У лошади должен быть при себе идентификационный документ (паспорт), действующий на протяжении всей жизни животного;
Поездка должна быть на одно конкретное мероприятие, такое как соревнование, выставка или культурное событие;
Лошадь должна соответствовать общим требованиям к здоровью, установленным законодательством (аналогичным тем, что предусмотрены для ветеринарного сертификата);
Перед поездкой владелец обязан заполнить и подписать коммерческий документ (DOCOM) в системе TRACES NT.
В случае вывоза лошади из Эстонии в другие страны, например, для участия в соревнованиях, тренировках, на лечение, для продажи или при переезде, наличие как паспорта лошади, так и ветеринарного сертификата остается обязательным.