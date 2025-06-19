В заранее приготовленном материале для костра может скрываться птичье гнездо

Орнитологи просят отмечающих Иванов день быть внимательными, поскольку в сложенном заранее материале для разведения костра может оказаться птичье гнездо.
Каменки, певчие дрозды и многие другие птицы рассматривают сложенные для разведения костра ветки и листья как подходящее убежище от хищников, где можно устроить гнездо, и не догадываются, что в самую короткую ночь года их потомство может сгореть в огне.
Эстонское орнитологическое общество просит празднующих убедиться перед разведением костра, что в заготовленной груде веток не устроили гнездо птица или мелкий зверь. «Проверьте внимательно, не видно ли среди материала для костра гнездо, не заметно ли в груде веток движения птиц или слышны голоса птенцов или взрослых птиц. Если что-то указывает на то, что птица или зверь устроили там гнездо или действуют там, не разводите огонь», - сказали орнитологи.
Кострище следует по возможности устраивать всего за несколько дней до разведения костра. Если в имеющемся материале для костра есть чье-то гнездо, новое кострище нужно устроить подальше и использовать новый материал. «Так вы сделаете доброе дело для птиц и зверей и заодно не нарушите закон об охране природы», - добавило Орнитологическое общество.