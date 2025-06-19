ВИДЕО В Харьюмаа камера зафиксировала, как рысь напала на домашнее животное

Во второй половине прошлой недели камера наблюдения, установленная во дворе дома в волости Йыэляхтме, зафиксировала охоту рыси на кошку. Инцидент произошел около десяти часов вечера, примерно в двух метрах от входной двери жилого дома.
Ситуация для кошки завершилась благополучно: люди заметили происходящее, открыли окно и начали громко кричать. Это отпугнуло хищника, и слегка потрепанной кошке удалось спастись, сообщает Эстонское общество охотников на своем сайте.
По словам хозяина, спустя часа три рысь вернулась и на следующий день появилась снова.